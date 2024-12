A- A+

ACIDENTE Avião com 181 pessoas a bordo explode em aeroporto na Coreia do Sul; veja vídeo Foram dois sobreviventes e 179 mortes confirmadas

Um avião com 181 pessoas a bordo perdeu o controle e explodiu no aeroporto de Muan, na Coreia do Sul, neste domingo (29, noite de sábado no Brasil). “175 passageiros e 6 membros da tripulação estavam a bordo do avião que se acidentou no aeroporto de Muan”, relatou a agência de notícias Yonhap.

Das 181 pessoas que estavam a bordo, “foram dois sobreviventes e 179 mortes confirmadas”, afirmaram num comunicado.

“Dos 179 mortos, 65 foram identificados”, explicaram os bombeiros, especificando que os testes de DNA continuam. Os sobreviventes são dois tripulantes que foram resgatados do avião em chamas, logo após ter feito um pouso de emergência.

O acidente teria sido causado por “contato com pássaros, resultando em uma falha no trem de pouso” enquanto o avião tentava aterrissar no aeroporto, localizado no sudoeste do país, segundo a Yonhap.

As equipes de resgate estavam evacuando passageiros da seção traseira da aeronave, informou a Yonhap, citando o corpo de bombeiros.

Uma foto mostra a parte traseira do avião em chamas no que parece ser a lateral da pista, com bombeiros e veículos de emergência por perto. Um vídeo divulgado pela mídia local mostra o momento do acidente.

Um vídeo publicado na rede X mostra uma nuvem de fumaça escura no local do acidente:

BREAKING: Video shows crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea. 181 people on board pic.twitter.com/9rQUC0Yxt8 — BNO News (@BNONews) December 29, 2024

