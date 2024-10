Estresse climático é desafio para produtores agrícolas em todo o Brasil

A- A+

O ano de 2023 foi o mais quente da História desde 1850, e especialistas já levantam a possibilidade de que 2024 termine ainda pior. Os recentes fenômenos climáticos têm afetado a população e os animais em todo o Brasil, que precisam enfrentar o tempo excessivamente seco e as altas temperaturas.

Com as plantas não é diferente. As mudanças climáticas favorecem o crescimento de ervas daninhas, a incidência de pragas e doenças, a perda de nutrientes, a erosão e a diminuição da fertilidade do solo.



O estudo "Aquecimento Global e Cenários Futuros da Agricultura Brasileira", colaboração entre Unicamp e Embrapa, mostra que, em um futuro próximo, o fenômeno ambiental vai afetar a produção de alimentos e obrigar a mudanças nas áreas de plantio, o que causa incertezas quanto à adaptação das plantas.

Enquanto isso, os produtores precisam adotar estratégias de cultivo resilientes e investir em tecnologias de mitigação de riscos. Empresas ligadas ao agronegócio têm buscado soluções e alternativas para reduzir os danos causados pelas altas temperaturas e baixa incidência de água.



- O estresse climático exige raízes mais bem desenvolvidas pelas plantas para maior aproveitamento de água e fertilidade do solo. Depois de muitas pesquisas, desenvolvemos um produto com uma tecnologia própria, que são indutores de enzimas e agem mitigando grande parte desse estresse climático sofrido pela planta - explica Alexandre Craveiro, cientista chefe e diretor de P&D da Fertsan, empresa brasileira de fisioativadores.



Além disso, a tecnologia dos produtos permite um melhor desenvolvimento dos caules, independentemente do espaçamento em campo, proporcionando à planta uma menor vulnerabilidade física. Outro ponto importante é que o quadro de estresse climático exige proteção mais intensa quanto a doenças.



Para utilização na soja, por exemplo, que é a cultura foco do momento, a Fertsan desenvolveu o FT Poly Campo que, além da diminuição de danos ocasionados pelo estresse climático, contribui diretamente para o aumento da produtividade, já que melhora a estruturação da planta e de suas estruturas reprodutivas.

Veja também

RIO DE JANEIRO Órgãos infectados: investigada por laudo negativo para HIV, técnica não poderia assinar documento