PERNAMBUCO Clínica em Goiana usa equipamento com inteligência artificial em exames de imagem Chamado Magnetom, da Siemens, equipamento tem inteligência artificial integrada e permite diagnósticos mais rápidos, precisos, com melhor definição de imagem

A inteligência artificial tem impulsionado cada vez mais a evolução tecnológica na medicina e, com isso, transformado a vida de pacientes e profissionais, com diagnósticos mais rápidos, precisos e menos invasivos.

Foi com esse objetivo que a Clínica Memorial Diagnóstico por Imagem, localizada em Goiana, Zona da Mata Norte do Estado, implantou, neste mês, um equipamento que representa um avanço no diagnóstico por imagem. Trata-se do Magnetom, da empresa Siemens.

Lançamento no mercado, com inteligência artificial integrada, o equipamento permite a realização de exames de imagem de forma mais rápida que a habitual, com duração de cerca de dez minutos, e com melhor definição de imagem, proporcionando um diagnóstico mais rápido e preciso. Atualmente, em máquinas comuns, uma ressonância leva em média 30 a 45 minutos.

De acordo com o médico-radiologista Stepheson Santana, diretor da clínica, a aquisição do equipamento visa melhorar a qualidade dos diagnósticos realizados na unidade, trazer conforto para os pacientes e o bem-estar dos profissionais.

“Além da eficiência no processo, a inteligência artificial integrada à máquina melhora continuamente a qualidade das imagens conforme mais exames são realizados. Assim, ela vai se ajustando sozinha para fornecer diagnósticos cada vez mais precisos, mesmo em estruturas muito pequenas como os nervos de um dedo da mão", explicou Stepheson.

A ressonância magnética Magnetom, da Siemens, na Clínica Memorial Diagnóstico por Imagem, em Goiana

Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco.

A clínica atende há sete anos, de forma particular, por convênio e via encaminhamento do SUS. Oferece uma gama completa de exames de imagem que incluem raio-x, ultrassonografia, tomografia e ressonância magnética.



Santana ressalta que, apesar da alta tecnologia do equipamento, a interpretação cuidadosa dos exames por profissionais qualificados é de extrema importância para um diagnóstico preciso.

"Em casos como o da endometriose, por exemplo, a ressonância é o método mais preciso, porém, é o olhar treinado do profissional que vai confirmar o resultado. Essa máquina é extremamente precisa para detectar tumores, miomas e más-formações, mas não adianta ter toda essa tecnologia se não houver quem possa fazer a interpretação correta das imagens”, afirmou o médico.

O médico radiologista Stepheson Santana, diretor da Clínica Memorial, em Goiana

Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

O lançamento da Siemens, empresa secular alemã que é referência no mercado de equipamentos médicos e hospitalares, também conta com redução de ruídos e está entre uma das mais silenciosas do mercado. Porém, ainda emite os sons característicos desse tipo de máquina.

Por isso, para garantir um conforto maior para o paciente, a equipe da Clínica Memorial fornece um par de fones de ouvido com músicas suaves, para que o paciente se desconecte do barulho do equipamento.

Pacientes

A técnica em radiodiagnóstico da Clínica Memorial, Carla Mendonça, falou sobre como a nova tecnologia deve mudar a realidade dos pacientes, especialmente aqueles que antes tinham receio de realizar certos exames, e a capacidade de atendimento da clínica.

“Como os exames são mais rápidos, os pacientes se sentem mais à vontade, especialmente os que temem a ressonância. Com essa agilidade, também conseguiremos salvar mais vidas. Antes, realizávamos cerca de 200 ressonâncias por mês. Agora, a expectativa é de que sejam 600 ressonâncias mensais", disse Carla.

A técnica em radiodiagnóstico da Clínica Memorial, Carla Mendonça. Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco.

Além disso, a Magnetom realiza exames que antes eram feitos de uma forma mais invasiva, como os do assoalho pélvico e alterações na próstata. Por conta da alta precisão das imagens registradas, a Magnetom anula a necessidade da introdução de equipamentos médicos no paciente para a realização dos exames.

“Isso tem ajudado muito em relação aos pacientes que tinham receio em fazer esses exames”, afirmou a técnica em radiologia.

O funcionário público Clóvis Procópio, de 60 anos, afirmou que realiza o exame preventivo anualmente, por conta do histórico familiar, e que essas novas tecnologias podem ajudar a levar outros pacientes a seguirem o mesmo exemplo.

O funcionário público Clóvis Procópio, paciente da Clínica Memorial. Foto: Carice Melo/Folha de Pernambuco

“Faço anualmente por conta do meu pai, que teve problema de próstata. Então, me preocupo em ver se está tudo dentro da normalidade. Esse novo exame ajuda a gente a manter esse controle de uma forma mais fácil, e isso é extremamente favorável, tem homem que não gosta de ir ao médico e isso deve facilitar muito", compartilhou o paciente.

