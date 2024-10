A- A+

COMUNIDADES DA ZONA SUL Clínica universitária oferece atendimento odontológico gratuito para crianças e jovens no Recife Serviço também atende público de outras idades

A clínica universitária da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) está com atendimento odontológico gratuito para as comunidades de Tijolos, Tijolinhos e Rua da Linha, localizadas na Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

O serviço é oferecido para o público de todas as idades que residem nas comunidades.



Também é oferecida gratuidade para as crianças e adolescentes, de até 17 anos, das comunidades que envolvem o Conselho de Comunidades da Imbiribeira e do Instituto Shopping Recife.

O atendimento é totalmente orientado e supervisionado por odontopediatras.

A clínica fica dentro do Campus da FPS, na Imbiribeira, e funciona de segunda a quinta-feira, das 13h às 16h. O atendimento infantojuvenil é realizado às terças e quartas, no mesmo horário.

Para mais informações e agendamentos, o telefone para contato é (81) 3312-7777.

Dicas odontológicas para as crianças

A odontopediatra e tutora da clínica Odonto FPS, Fátima Sabino, chama atenção sobre a necessidade de cuidar da saúde bucal dos pequenos, desde s os primeiros anos de vida.

“É o momento em que os pais devem dar o exemplo, escovando os próprios dentes junto com os filhos e ensinando a importância dessa prática”, afirma.

Nesse processo, algumas técnicas lúdicas podem também ajudar a motivar a escovação.

“Crianças podem resistir a escovar os dentes, mas transformar essa atividade em algo divertido pode ajudar. Aplicativos interativos, escovas coloridas e músicas podem tornar a hora da escovação mais atrativa e garantir que elas criem bons hábitos”, explica.

Dentes de leite

Muitas pessoas acreditam que, por serem temporários, os dentes de leite não exigem tanto cuidado. No entanto, eles desempenham funções essenciais, como ajudar na mastigação, na fala e na preservação do espaço para os dentes permanentes.

“Quando os dentes começam a aparecer, por volta dos seis meses, o uso de uma escova infantil com cerdas macias e creme dental com flúor (1000 ppm) deve ser incorporado à rotina”, explica Fátima.

Quantidade recomendada de pasta

De acordo com a especialista, para crianças menores de 3 anos ou que não saibam cuspir, deve ser utilizada uma quantidade referente a um grão de arroz.



Já para as crianças maiores, a quantidade de pasta deve ser equivalente a um grão de ervilha pequena.

Consultas regulares ao dentista e prevenção

Outro cuidado essencial é a consulta regular ao dentista especializado, o odontopediatra. O ideal é que a primeira visita ocorra logo após o nascimento dos primeiros dentes de leite.

Essas consultas ajudam a identificar possíveis problemas precocemente, como o mau posicionamento dos dentes ou a presença de cáries, e permitem que os pais recebam orientações sobre os cuidados mais adequados para cada fase do desenvolvimento da criança.

Fátima ressalta a importância de ensinar para a criança que a higienização não se resume apenas à escovação, incluindo na rotina o uso de fio dental. Essas medidas ajudam a evitar problemas futuros e garantem que a criança tenha um sorriso saudável e forte durante toda a infância.



Veja também

RECIFE Linhas de ônibus da av. Dantas Barreto, no Centro, sofrem mudanças de itinerários a partir deste sábado (26)