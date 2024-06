A- A+

EUROPA Colisão de trens deixa quatro mortos na República Tcheca; vídeo Em 1960, a cidade de Pardubice testemunhou o pior acidente ferroviário do país, com 118 mortos

Quatro pessoas morreram e dezenas ficaram feridas na noite dessa quarta-feira, após o choque entre um trem de passageiros e um de carga na cidade tcheca de Pardubice, informou a porta-voz do sistema de emergências local ao canal público Czech TV.



Em um vídeo postado no YouTube, é possível ver a linha férrea ao longe e ouvir o momento do choque entre os trens.

Segundo a TV, o acidente ocorreu pouco antes das 21h (hora local), perto da principal estação ferroviária de Pardubice, que fica a cerca de 100 quilômetros da capital, Praga. O trem de passageiros transportava mais de 300 pessoas, entre elas estrangeiros.





Um porta-voz do gestor da infraestrutura ferroviária tcheca disse, anteriormente, que havia dezenas de feridos e que bombeiros retiravam pessoas dos vagões. O primeiro-ministro, Petr Fiala, expressou seus pêsames na rede social X, ressaltando que o ocorrido foi "um grande desastre".

Os ministros do Interior e dos Transportes chegaram ao local do acidente após a meia-noite. Segundo o primeiro, a maioria dos feridos teve lesões leves. Uma investigação sobre o caso foi aberta.

Operado pela empresa privada Regiojet, o trem seguia para Chop, cidade próxima à fronteira com a Eslováquia, aonde chegaria na manhã desta quinta-feira. Segundo imagens da Czech TV, um dos vagões descarrilou e os passageiros foram transferidos do local em ônibus.

As equipes de resgate mobilizaram nove ambulâncias, dois helicópteros e mais de 60 bombeiros na operação. "Os trabalhos de resgate eram complicados, porque o primeiro vagão estava deformado, o que dificultava o acesso aos feridos", descreveu o bombeiro Pavel Ber.

Em 1960, a cidade de Pardubice foi palco do pior acidente ferroviário já registrado no país, uma colisão frontal entre dois trens de passageiros, que resultou na morte de 118 pessoas e deixou uma centena de feridos.

