Colisão entre trem de carga e de passageiros deixa cinco mortos na Índia

Pelo menos cinco pessoas morreram em uma colisão entre um trem expresso de passageiros e um trem de carga, no estado indiano de Bengala Ocidental, nesta segunda-feira.

- Pelo menos cinco pessoas morreram e entre 25 e 30 ficaram feridas - disse Abhishek Gupta, oficial da polícia, no local do acidente. - Três vagões do trem expresso descarrilaram - acrescentou.

Sad news about a train accident when a goods train rammed Kanchenjunga Express in West Bengal’s Darjeeling. Five passengers and Pilot of the Goods Train have died, 20-25 injured. More details are awaited. pic.twitter.com/uUxWgqZ5Go — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) June 17, 2024