Colômbia Colômbia reativa mandados de prisão contra líderes da guerrilha do ELN; foram 80 mortes Ministério Público justifica decisão com base em no "cometimento de novos crimes por membros do ELN" depois de escalada na violência; presidente fala em "fracasso"

A Promotoria colombiana anunciou nesta quarta-feira a reativação dos mandados de prisão contra a liderança da guerrilha Exército de Libertação Nacional (ELN) após um recente ataque sem precedentes na fronteira com a Venezuela, que deixou mais de 80 mortos e cerca de 32 mil deslocados.

A decisão ocorre horas após o presidente Gustavo Petro reconhecer um "fracasso" frente ao recrudescimento do grupo.

"A procuradora-geral da Nação, Luz Adriana Camargo Garzón, revogou os benefícios da suspensão dos mandados de prisão que 31 representantes desse grupo armado tiveram desde 2022 e 2023", incluindo os principais líderes rebeldes "Pablo Beltrán", negociador-chefe de paz, "Gabino" e "Antonio García", líder militar do grupo, de acordo com um comunicado.

Também inclui membros da equipe de negociação do ELN nos diálogos de paz com o governo que começaram em 2022, mas que foram suspensos desde sexta-feira por decisão de Petro.

Em agosto de 2024, o ministro da Defesa, Iván Velásquez, anunciou a retomada da ofensiva militar contra o ELN, após o fim do cessar-fogo devido a um ataque que deixou dois soldados mortos e 29 feridos numa base militar no leste do país.

Os mandados de prisão entram em vigor a partir desta quarta-feira, acrescenta o boletim.

Camargo justificou sua decisão com base no "cometimento de novos crimes por membros do ELN", após a escalada da violência desde quinta-feira na região fronteiriça de Catatumbo, dominada pelas plantações de drogas, onde os rebeldes estão se enfrentando a sangue e fogo contra dissidentes das antigas Farc pelo controle dessa área estratégica para a produção de cocaína, com a população civil no meio do conflito.

A Defensoria del Pueblo (órgão colombiano vinculado ao Ministério Público) denunciou que os rebeldes do ELN estão indo "casa por casa" nessas localidades à procura de pessoas que consideram ligadas às dissidências das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) para assassiná-las.

Entre os mortos no ataque, pelo menos sete eram ex-combatentes das Farc que assinaram o histórico acordo de paz de 2016, que dearmou a maior parte do grupo.

Desde que a violência explodiu, milhares de deslocados fogem para municípios mais seguros ou para a Venezuela, em um êxodo sem precedentes recentes, que remete às piores épocas do conflito armado.

Até agora, a Força Pública não entrou nas zonas críticas para enfrentar os rebeldes.

Os mais de 5 mil soldados destacados se concentraram em resgatar, em helicópteros, a população em risco.

Em paralelo ao aumento da violência, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ordenou nesta quarta exercícios de cerca de 150 mil militares e policiais até quinta-feira.

Maduro disse que os exercícios buscam "garantir o respeito à Venezuela por parte de grupos que geram violência, de terroristas armados da Colômbia (...) e de todas as pessoas que ameaçam e tentam atacar a Venezuela".

Promotoria indica "descumprimento"

A promotoria considera o ataque da guerrilha como um "descumprimento das condições para a suspensão" das ordens judiciais contra a liderança da guerrilha, um pedido que o governo fez como um gesto de boa vontade.

Em agosto de 2022, poucos dias depois de assumir o cargo, Petro pediu à promotoria que suspendesse as ordens de prisão contra 18 líderes do ELN, incluindo Pablo Beltrán. Um segundo grupo de líderes, incluindo o comandante militar Antonio García, foi beneficiado pela mesma medida em 2023.

Desde então, os líderes rebeldes têm podido circular livremente pelo país. Pablo Beltrán chegou a participar de um evento público em Bogotá no final de 2023, uma cidade que ele não havia visitado em três décadas em que viveu escondido.

A retomada das negociações é uma incógnita. Petro suspendeu as conversações, acusando o ELN de cometer "crimes de guerra" em Catatumbo, e na segunda-feira anunciou que declararia um "estado de comoção interna" diante de uma crescente onda de violência.

— A situação em Catatumbo ensina — admitiu Petro em um discurso público na terça-feira. — Também se aprende com os fracassos e há um fracasso ali. Um fracasso da nação.

Desde que chegou ao poder, Petro tem se comprometido com uma solução baseada no diálogo para o conflito com guerrilheiros, gangues e grupos de traficantes de drogas.

Desde que chegou ao poder, em 2022, propôs a implementação de uma política de “Paz total”, incluindo todos os grupos armados, embora as negociações tenham sofrido diversos reveses.

Mas a violência está colocando em risco a tentativa do líder de esquerda de fazer a paz com todos os grupos armados da Colômbia.

