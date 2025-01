Compesa prevê restauro da adutora rompida e retomada do abastecimento na manhã desta quinta (16)

A- A+

A Compesa concluiu o diagnóstico para os serviços de reparo do trecho da adutora rompida na última terça-feira (14) por uma máquina a serviço da prefeitura, na Rua Augusto Wanderley Filho, bairro de Afogados, Recife. A expectativa da companhia é de encerrar os trabalhos e retomar o abastecimento a partir das 6h desta quinta-feira (16).

A adutora, de grande porte, com 1.200 mm de diâmetro, foi atingida durante a instalação das estacas da base do empreendimento em execução no local, o que provocou um furo na tubulação. Foi necessário confeccionar uma peça específica para o tipo e diâmetro da tubulação, que já foi entregue pelo fornecedor.



Conforme nota emitida pela Compesa, a companhia mobilizou profissionais, equipamentos e materiais para o início do conserto do tubo, previsto para iniciar às 19h desta quarta-feira (15). A expectativa é finalizar os trabalhos até às 6h desta quinta-feira (16), já que equipes serão reforçadas para conferir celeridade às intervenções.

Após a conclusão das atividades, será retomada a operação da adutora e iniciado o processo de regularização de água para as localidades afetadas de forma gradativa.

Para reduzir o impacto do evento no abastecimento de água de bairros do Recife, os técnicos da companhia realizaram um reparo emergencial para que a adutora pudesse funcionar com pressão reduzida, possibilitando que a água chegasse a algumas áreas. Entretanto, para executar os serviços, os registros serão fechados novamente até a conclusão dos reparos.



Localidades afetadas pelo serviço: Aflitos, Afogados, Bongi, Boa Vista, Cabanga, Coelhos, Coque, Cordeiro, Derby, Espinheiro, Graças, Ilha de Joana Bezerra, Ilha do Leite, Ilha do Retiro, Jiquiá, Madalena, Mangueira, Mustardinha, Paissandu, Prado, Recife Antigo, Rosarinho, San Martin, Santo Amaro, Santo Antônio, São José, Soledade, Torre, Torrões e Zumbi.

