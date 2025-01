A- A+

sem água Recife: maquinário de obra atinge adutora, e abastecimento de água de 320 mil pessoas é afetado Adutora com 1.200 mm de diâmetro, localizada na rua Professor Augusto Wanderley Filho, é umas das principais responsáveis pelo abastecimento de água no Recife

Trinta bairros do Recife tiveram o abastecimento de água suspenso após uma adutora de grande porte ter sido perfurada durante uma obra, no bairro de Afogados, na Zona Oeste da Capital, na noite dessa terça-feira (14). Cerca de 320 mil pessoas foram afetadas.

Acidente afeta 320 moradores do Recife | Foto: Compesa/Divulgação

De acordo com Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), a adutora com 1.200 mm de diâmetro, localizada na rua Professor Augusto Wanderley Filho, é umas das principais responsáveis pelo abastecimento de água no Recife, e foi atingida por um maquinário usado na obra da Prefeitura do Recife.

Por sua vez, a gestão da Cidade esclareceu que solicitou à Compesa a planta hidráulica da região e que a Companhia aprovou as intervenções propostas na área. Disse, também, que durante os trabalhos para fundação de um novo equipamento municipal, houve uma "perfuração acidental" da tubulação hidráulica.

Devido ao acidente, a Compesa informou que precisou fechar os registros para conter o fluxo de água, provocando a suspensão no abastecimento dos seguintes bairros:

Aflitos, Afogados, Bongi, Boa Vista, Cabanga, Coelhos, Coque, Cordeiro, Derby, Espinheiro, Graças, Ilha de Joana Bezerra, Ilha do Leite, Ilha do Retiro, Jiquiá, Madalena, Mangueira, Mustardinha, Paissandu, Prado, Bairro do Recife, Rosarinho, San Martin, Santo Amaro, Santo Antônio, São José, Soledade, Torre, Torrões e Zumbi.

"Os técnicos da Compesa realizarão o diagnóstico dos danos causados à adutora para definir os serviços e materiais necessários para os reparos e, também, estimar o prazo para o retorno do abastecimento das áreas afetadas. A expectativa é que essa avaliação seja concluída até o meio-dia desta quarta-feira (15)", afirmou a Companhia.

Ainda não há previsão para o restabelecimento da água, mas a Compesa destacou que "trabalhará com equipe reforçada na atuação dos reparos da tubulação, para que o fornecimento seja regularizado com brevidade".

