LOTERIA Mega-Sena: aposta do Recife acerta quina e fatura mais de R$ 75 mil Ganhador realizou aposta simples que tem o valor de R$ 5

Realizado nesta terça-feira (14), o sorteio do Concurso 2815 da Mega-Sena premiou uma aposta realizada no Recife. A premiação, que não teve vencedores na faixa principal, contou com 38 ganhadores na quina. Entre eles, um apostador da capital pernambucana.

Neste sorteio, quem acertou a quina conseguiu faturar R$ 75.919,13.



De acordo com as Loterias Caixa, a aposta vencedora foi realizada por meio do Internet Banking da Caixa. Para conquistar a premiação o apostador realizou um jogo simples que tem o custo de R$ 5.

Concurso 2.815 da Mega-Sena

Como nenhum apostador acertou as seis dezenas, o prêmio principal, estimado em R$ 38 milhões, acumulou.

Os números sorteados foram: 05 - 20 - 28 - 38 - 50 - 53.

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado nesta quinta-feira (16).

