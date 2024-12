Quina 6.612: aposta feita em Pernambuco acerta cinco dezenas e ganha R$ 24,9 milhões

A- A+

Uma aposta feita na cidade de Lajedo, no Agreste de Pernambuco, acertou as cinco dezenas sorteadas no concurso 6.612 da Quina. O sortudo levou o prêmio de R$ 24.904.443,14.

O concurso foi sorteado na sexta-feira (20). Segundo a Caixa Econômica Federal (CEF), o bilhete vencedor de Lajedo foi gerado na Lajedo Loterias.

As dezenas sorteadas foram 20 - 22 - 34 - 38 - 49.

A aposta de cinco números de Lajedo teve duas cotas de bolão.

Além da aposta de Lajedo, a Quina 6.612 pagou outros apostadores nas demais faixas de premiação. Confira:

4 acertos

122 apostas ganhadoras, R$ 8.179,88



3 acertos

9.724 apostas ganhadoras, R$ 97,74



2 acertos

243.706 apostas ganhadoras, R$ 3,89

