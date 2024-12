A- A+

loteria Mega da Virada 2024: sorteio de R$ 600 milhões pode premiar até quem não acerta as seis dezenas Valor não é acumulativo e, caso ninguém acerte as seis dezenas, valor passa a ser distribuído entre ganhadores da quina

As movimentações de apostas para a Mega da Virada estão a todo vapor. Com o valor recorde de R$ 600 milhões, o prêmio pode ser distribuído mesmo caso nenhuma aposta acerte as seis dezenas. A Caixa Econômica Federal passa, nesse caso, a dividir o valor entre os ganhadores das cinco dezenas e assim por diante, já que não é acumulativo.





Distribuição do valor arrecadado destinado ao pagamento dos prêmios:

62% para a primeira faixa - seis acertos (sena);

19% para a segunda faixa - cinco acertos (quina);

19% para a terceira faixa - quatro acertos (quadra).

Composição da primeira faixa de premiação (sena – 6 acertos):

62% do percentual bruto destinado a prêmios, da arrecadação do concurso Mega da Virada;

5% do total acumulado de cada concurso regular da Mega-Sena realizado ao longo do ano;

22% do total acumulado dos quatro concursos imediatamente anteriores (acúmulo para concursos de final 0 ou 5);

O total acumulado na primeira faixa (sena) do concurso anterior, quando houver.

Até quando vão as apostas da Mega da Virada?

Diferente das apostas regulamentares da Mega-Sena — que podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio —, o jogo da Mega da Virada pode ser feito até as 17h do último dia do ano. Para isso, basta preencher o volante específico nas Loterias da Caixa ou acessar o site ou aplicativo da Caixa. Neste último caso, o valor mínimo da aposta é de R$ 30 e o pagamento é realizado com cartão de crédito. Para os correntistas da Caixa, também é possível apostar através do Internet Banking.

Como jogar na Mega da Virada?

Para concorrer ao prêmio, a pessoa precisa marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis. Também é possível deixar o sistema escolher os números de forma aleatória, na chamada “surpresinha”, ou jogar em grupo, em um “bolão”.

