Mega da Virada 2024: bolões aumentam a chance de ganhar R$ 600 milhões; veja como fazer

O ditado "quem divide, multiplica" faz todo sentido quando se trata dos bolões da Mega da Virada. Essa modalidade permite aos participantes realizarem mais apostas investindo menos, pois cada um paga apenas uma parte do valor total.



Com o sorteio do prêmio recorde de R$ 600 milhões se aproximando, a Caixa Econômica Federal divulgou um guia detalhado para quem deseja participar de um bolão e aumentar as chances de ganhar. Concurso 2.810 vai ser sorteado em 31 de dezembro, a partir das 20h.





Embora muitos sonhem em levar o prêmio inteiro da Mega da Virada, isso nunca aconteceu. Desde o início do sorteio, em 2009, pelo menos dois vencedores sempre dividiram o prêmio. Um caso emblemático foi em 2018, quando 52 pessoas acertaram os números e levaram "apenas" R$ 5,8 milhões cada.

Veja o passo a passo para fazer o bolão:

Primeiro reúna a galera e veja quantas pessoas desejam participar.

Em seguida, com o volante em mãos, escolha os números para concorrer ao prêmio.

Por bolão, é permitida a realização de no máximo 10 apostas.

Em caso de bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Já fez as apostas? Agora é hora de preencher o campo “bolão” lá no finalzinho do volante. Você deve escolher o número de cotas: no mínimo duas e no máximo 100.

Pague a aposta: na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 15,00. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00.

Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante. Assim cada um pode resgatar a sua parte do prêmio.

Agora é só torcer e distribuir os recibos aos apostadores do bolão.

Outra maneira de participar de um bolão é comprar cotas das apostas organizadas pelas Lotéricas. Basta pedir ao atendente. Pode ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Não esqueça de guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio, que é transmitido ao vivo no Facebook e no canal da CAIXA do YouTube.

