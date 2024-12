Mega da Virada 2024: vendas exclusivas para prêmio de R$ 600 milhões começam na próxima quarta (18)

A- A+

As apostas na Mega-Sena serão direcionadas exclusivamente, a partir de quarta-feira (18), à edição da Mega da Virada, que oferece um prêmio estimado em R$ 600 milhões. O valor, considerado o maior da história da loteria brasileira, não acumula. Ou seja, caso não haja ganhadores na categoria principal, com seis números acertados, o montante será redistribuído entre os acertadores de cinco números, e assim sucessivamente.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro, tanto nas lotéricas de todo o país quanto pela internet, por meio do portal Loterias Caixa, do aplicativo Loterias Caixa (disponível para Android e iOS) ou pelo Internet Banking Caixa.



O valor mínimo de uma aposta simples, que consiste em escolher seis números, é de R$ 5.

Segundo a Caixa, caso um único apostador leve o prêmio total e decida aplicar o valor na poupança, ele poderá receber cerca de R$ 3,4 milhões já no primeiro mês de rendimento.

Desde sua primeira edição, em 2009, a Mega da Virada já premiou 121 apostas com seis acertos.



Os números que mais apareceram ao longo das edições foram: o número 10, sorteado 5 vezes, e os números 03, 05, 20, 33, 34, 36, 41, 56 e 58, que saíram 3 vezes cada.



Além disso, uma lista extensa de números aparece 2 vezes, incluindo 02, 04, 11, 12, 17, 18, 22, 32, 35, 37, 38, 40, 42, 46, 51 e 53.

Veja o passo a passo para fazer o bolão:

Primeiro reúna a galera e veja quantas pessoas desejam participar.

Em seguida, com o volante em mãos, escolha os números para concorrer ao prêmio.

Por bolão, é permitida a realização de no máximo 10 apostas.

Em caso de bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Já fez as apostas? Agora é hora de preencher o campo “bolão” lá no finalzinho do volante. Você deve escolher o número de cotas: no mínimo duas e no máximo 100.

Pague a aposta: na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 15,00. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 6.

Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante. Assim cada um pode resgatar a sua parte do prêmio.

Agora é só torcer e distribuir os recibos aos apostadores do bolão.

Outra maneira de participar de um bolão é comprar cotas das apostas organizadas pelas Lotéricas. Basta pedir ao atendente. Pode ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Não esqueça de guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio, que é transmitido ao vivo no Facebook e no canal da CAIXA do YouTube.

