Conecta Recife realizará agendamentos para exames preventivos do câncer de mama em gatas e cadelas

No mundo animal, o mês de outubro também é dedicado à prevenção do câncer de mama em cadelas e gatas. Assim, o Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) promove, nos dias 15 e 17 de outubro, out Oubro Pet Rosa oferecendo consultas clínicas exclusivas para fêmeas que apresentem aumento de volume ou secreção nas glândulas mamárias, presença de tumores, bem como com diagnóstico ou suspeita de câncer de mama.

O agendamento será realizado pelo Conecta Recife, nesta sexta-feira ( 11), a partir das 8 horas, quando serão abertas 25 vagas distribuídas nos dois dias

Na consulta será realizado exame físico para a triagem diagnóstica, avaliação do estado geral do animal e, caso necessário, a solicitação de exames que também serão realizados gratuitamente no Hospital Veterinário Universitário.

Parceria Conecta Recife e UFRPE

Neste mês de outubro, a Prefeitura do Recife e a Universidade Federal Rural de Pernambuco comemoram um ano de parceria, quando o Conecta Recife passou a ser a porta de entrada para o agendamento dos serviços oferecidos pelo Hospital Veterinário Universitário. Pela plataforma, é possível agendar consultas para diversas especialidades (Clínica Médica, Oftalmologia, Oncologia, Dermatologia, Nefrologia e Urologia) e para a realização de exames, como ultrassonografia e ecocardiograma.

Neste período, a plataforma bateu a marca de mais de 112 mil acessos para os serviços da UFRPE. O Conecta Recife pode ser acessado pelo site (https://conecta.recife.pe.gov.br/) ou pelo aplicativo, que leva o mesmo nome, de forma gratuita e disponível para smartphones tipo Android ou iOS.

