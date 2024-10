Anvisa: contaminação por HIV após transplantes ''é ocorrência grave''

A- A+

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou nesta sexta-feira que acompanha as investigações sobre a contaminação de seis pacientes receptores de órgãos transplantados no Rio de Janeiro por HIV.

De acordo com a Anvisa, a ocorrência é "grave" e demanda atuação conjunta de autoridades.

A Anvisa informou que ainda que prestou orientação ténica para que Laboratório de Patologia Clínica Dr. Saleme fosse interditado pela vigilância local.

Leia a íntegra da nota:

"A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), as Vigilâncias Sanitárias Estadual e Municipal do Rio de Janeiro e o Sistema Nacional de Transplantes (SNT) do Ministério da Saúde vêm coordenando uma série de ações para investigar a contaminação por HIV em pacientes transplantados no Estado do Rio de Janeiro. A prioridade foi monitorar os receptores dos órgãos transplantados e determinar a realização de novos exames pré-transplante no Hemorio. Adicionalmente, como medida preventiva, o Laboratório de Patologia Clínica Dr. Saleme foi interditado pela Vigilância Sanitária local, com orientação técnica da Anvisa, até a conclusão das investigações, com foco na segurança dos transplantes.

As investigações estão em andamento, envolvendo autoridades estaduais e municipais do Rio de Janeiro, incluindo as Vigilâncias Sanitárias, o Ministério da Saúde e a Anvisa. Essas instituições estão trabalhando em conjunto para elucidar a situação em prol da segurança dos transplantes. Todos os requisitos técnicos correlacionados devem ser rigorosamente cumpridos em cada fase, visando à saúde dos pacientes e ao bem-estar coletivo.

O caso em questão, a contaminação por HIV em pacientes transplantados no Rio de Janeiro, é uma ocorrência grave. A Anvisa, no exercício de suas atribuições, continuará acompanhando e atuando tempestivamente no que for necessário.

A presente nota trata das medidas regulatórias e sanitárias, que são escopo de atuação da Anvisa, sem prejuízo de outras orientações técnicas emanadas pelos órgãos de saúde municipais, estaduais e pelo Ministério da Saúde".

