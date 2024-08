Corregedor do TRT-6 considera positivo acordo para fim da greve dos ônibus

A- A+

Responsável por mediar a audiência entre o Sindicato dos Rodoviários e a Urbana-PE para o fim da greve dos ônibus no Grande Recife, o corregedor do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, Fábio André de Farias, considerou o acordo positivo.

"Foi uma reunião bastante positiva, nós chegamos a um acordo. Entendemos que fomos plenos de sucesso. Para o tribunal do trabalho, o acordo foi muito bom e atende as necessidades do momento", disse ele sobre o encontro encerrado no início desta noite de terça (13), na sede do TRT-6, no Bairro do Recife.

De acordo com o corregedor, é improvável que a assembleia do Sindicato dos Rodoviários - marcada para a madrugada desta quarta (14) - recuse a proposta e siga com a greve.

Mas, caso os rodoviários decidam manter a greve, iniciada nessa segunda (12), o Tribunal poderá tomar medidas mais incisivas, afirmou o corregedor.

"O Tribunal do Trabalho não leva em consideração a possibilidade de não haver o acordo. Levar para assembleia é um ato necessário, porque a categoria precisa ser comunicada e avaliar a decisão. Numa hipótese muito rara para a continuidade da greve, o Tribunal terá que tomar atitudes mais drásticas", completou Fábio André de Farias.

