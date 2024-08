A- A+

Os rodoviários de Pernambuco se reunirão na madrugada desta quarta-feira (14) para decidirem se aceitam ou não o acordo fechado entre o Sindicato da categoria e a Urbana-PE, celebrado no início da noite desta terça-feira (13) no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6), no Bairro do Recife, área central da Capital pernambucana.

O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Aldo Lima, acredita que a reunião foi boa para os trabalhadores, em greve desde essa segunda-feira (12).

"A gente acha que foi positiva, conseguimos alcançar nossos objetivos de melhorar alguns pontos. Eu acredito que a categoria vai aceitar a proposta. A categoria é soberana nas decisões e nós vamos levar para que os trabalhadores possam aprovar ou não", disse.

A paralisação dos rodoviários afeta cerca de 1,5 milhão de passageiros de ônibus no Recife e Região Metropolitana.





Veja também

GRANDE RECIFE Corregedor do TRT-6 considera positivo acordo para fim da greve dos ônibus