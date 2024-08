Greve dos rodoviários: três ônibus são depredados no Grande Recife; motorista é ameaçado, diz Urbana

A- A+

O segundo dia da greve dos rodoviários na Região Metropolitana do Recife (RMR), nesta terça-feira (13), começou com ônibus parados pela categoria na avenida Agamenon Magalhães, no Centro da capital pernambucana, e três coletivos depredados.

Os atos de vandalismo denunciados pela Urbana-PE, entidade que representa a classe patronal, aconteceram em coletivos que estavam em operação na avenida Norte, na Zona Norte do Recife; e na UR-11 e em Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes.

A Urbana-PE também disse que, em um desses casos, o motorista do coletivo foi ameaçado por duas pessoas encapuzadas. "Os três veículos foram retirados de operação", pontuou a entidade.

Na segunda-feira (12), um homem, enfurecido com a demora dos ônibus, atirou uma pedra em um coletivo e feriu uma passageira idosa no Terminal Integrado da PE-15, em Olinda.

"A atitude das lideranças rodoviárias é abusiva e ilegal. A Urbana-PE reitera que tomará todas as medidas possíveis para garantir a oferta e a circulação dos ônibus na RMR. É inaceitável que as determinações da justiça não sejam cumpridas e que a população siga sendo penalizada pelas lideranças rodoviárias", completou a Urbana-PE.

Para esta terça-feira (13) está marcada uma audiência de conciliação entre o Sindicato dos Rodoviários e a classe patronal. O encontro será mediado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6).

O tribunal também determinou oferta de mínimo 60% da frota em horários de pico e 40% nos demais horários.

Exigências dos rodoviários

Os rodoviários reivindicam melhores condições de trabalho, implementação de um plano de saúde, ticket alimentação dobrado, reajuste salarial, gratificação para quem exerce dupla função e garantia de migração e estabilidade para os condutores da empresa Vera Cruz.

O sindicato reivindica reajuste real de 5% na remuneração dos motoristas, já a última proposta apresentada pela Urbana-PE foi de 0,5%.

A Urbana-PE também propôs R$ 400 para o vale-alimentação e o reajuste do abono para quem exerce a dupla função de motorista e cobrado no valor de R$ 180.

As propostas foram rejeitadas pela categoria que alega que as empresas podem oferecer propostas melhores sem afetar a sustentabilidade dos negócios.

Transtornos continuam

Paradas cheias, percursos incompletos, tentativas de bloqueios de garagens das empresas, circulação impedida nos terminais integrados e a incerteza da sequência da viagem para os compromissos do dia são alguns dos transtornos enfrentados pelos passageiros. Mais de 1 milhão de pessoas usam diariamente as linhas do sistema metropolitano de transporte coletivo.

"A Urbana-PE informa que apesar da rápida atuação do Tribunal Regional do Trabalho com vistas à redução dos transtornos sistematicamente causados à população da Região Metropolitana do Recife, as lideranças rodoviárias descumpriram as ordens judiciais", reclamou a Urbana-PE.

"Os motoristas compareceram às empresas, o que indica baixa adesão ao movimento paredista nesta terça. A frota foi parcialmente colocada em operação, mas está sendo impedida de circular em diversos pontos", finalizou a entidade.

