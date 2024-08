A- A+

RECIFE Greve dos rodoviários: ônibus fazem fila dupla na avenida Agamenon Magalhães nesta terça (13) Segundo dia da paralisação da categoria começa com protesto no Derby

A movimentação é intensa nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (13), na Avenida Agamenon Magalhães, no Derby, centro do Recife, onde diversos motoristas de ônibus paralisaram as atividades e estacionaram os veículos em fila dupla, formando um grande corredor, da Praça do Derby até o Hospital da Restauração (HR).

O ato, que começou às 5h30, faz parte do movimento grevista, que se iniciou à 0h da última segunda-feira (12). Os profissionais suspenderam as atividades por tempo indeterminado, após 12 assembleias.

Eles reivindicam melhores condições de trabalho, implementação de um plano de saúde, ticket alimentação dobrado, reajuste salarial, gratificação para quem exerce dupla função e garantia de migração e estabilidade para os condutores da empresa Vera Cruz.

A trabalhadora de serviços gerais, Mônica Maria Menezes, de 56 anos, saiu de Salgadinho, em Olinda, com destino a Brasília Teimosa, Zona Sul do Recife. Ela pega às 6h no trabalho, mas se atrasou, porque o coletivo da linha PE-15/Boa Viagem não seguiu rumo ao destino.

“Quando eu cheguei aqui, já tinha muitos ônibus parados. Então, o nosso motorista parou e nós estamos aqui esperando para continuar a viagem. Eu não sei se ele vai conseguir. Como opção, eu posso pegar uma moto de aplicativo, mas eu avisei a minha chefia sobre o que está acontecendo”, explicou a passageira.

Presidente da Associação Beneficente Independente dos Rodoviários de Pernambuco (Abirpe), Roberto Carlos Torres, que está no local, explica o movimento desta terça.

Segundo ele, uma audiência de conciliação está prevista para acontecer, na tarde desta terça-feira, na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, no centro da cidade.

“Nós estamos dando continuidade ao movimento que começamos, ontem. A gente tem encontrado dificuldades nas garagens de ônibus, porque os empresários estão chamando o Batalhão de Choque para colocarem os carros na rua. Policiamento é para trazer segurança. Não está havendo apedrejamento e nem vandalismo. Os donos ficam na porta da garagem para pressionar os funcionários, que, intimidados, colocam os carros na rua. Por isso pararam aqui”, comentou.

“O desembargador Fábio Farias notificou o Sindicato [dos Rodoviários], alegando que deveria haver 60% da frota na rua. Mesmo estando em pontos estratégicos da cidade, nós não estamos impedindo a circulação dos ônibus e vamos cumprir a determinação do senhor Fábio Farias”, disse o presidente da associação.

Liberação

Os ônibus voltaram a circular, por volta das 7h45. Mesmo com esse retorno às atividades, o trânsito continua intenso na Avenida Agamenon Magalhães, com diversos pontos de retenção.

