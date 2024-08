A- A+

GRANDE RECIFE Greve de ônibus: TRT-6 faz audiência de conciliação com rodoviários e Urbana nesta terça (13) Greve continua na manhã desta terça antes da reunião; tribunal determinou a circulação de parte dos ônibus

O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6) convocou uma audiência de conciliação e instrução entre o Sindicato dos Rodoviários do Recife e Região Metropolitana e o Sindicato das Empresas de Transporte Público de Pernambuco (Urbana-PE), nesta terça-feira (13).

O objetivo do encontro é chegar a um acordo na reivindicação dos trabalhadores com as empresas para encerrar a greve dos ônibus.

A reunião vai acontecer na sede do TRT-6, às 14h, no Bairro do Recife, área central da Capital pernambucana.

Até a realização da reunião na justiça, o Sindicato dos Rodoviários ressaltou, em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, que a greve continua na manhã desta terça e aguarda a audiência de conciliação para tomar os próximos passos.

A paralisação dos motoristas teve início na manhã desta segunda (12), afetando aproximadamente 1,2 milhão de passageiros na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Reivindicações

A greve dos rodoviários foi convocada após mais de um mês de negociação entre o Sindicato dos Rodoviários e a Urbana-PE num total de 12 assembleias entre as partes.

Os motoristas não ficaram satisfeitos com as propostas oferecidas pelo grupo das empresas de transportes coletivos.

Aldo Lima, presidente do Sindicato dos Rodoviários do Recife e Região Metropolitana, destacou a importância da greve para a categoria e ressaltou que o sofrimento dos trabalhadores e dos passageiros é diário mesmo em dias sem paralisação.

"Estamos em greve, que já foi avisada com muita antecedência para depois não ter o entendimento de que as pessoas foram pegas de surpresa. A população sofre muito todos os dias junto com os rodoviários pelos ônibus lotados, atrasos nas viagens e empresas recolhendo veículos. O sofrimento dos usuários não é por conta da greve, mas todos os dias".

Entre as reivindicações dos grevistas, estão o aumento salarial, plano de saúde para os motoristas e uma mudança no controle das horas trabalhadas.

Na rodada de negociação, a Urbana-PE ofereceu 0,5% de aumento do salário acima da inflação. O pedido dos rodoviários, no entanto, foi de 5% de reajuste real.

Além disso, a Urbana-PE propôs R$ 400 para o vale-alimentação e um abono de R$ 180 para quem exerce a dupla função. A categoria também recusou essa proposta.

Determinação judicial

Além de convocar a audiência de conciliação, o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região determinou que o Sindicato dos Rodoviários garanta a circulação de, pelo menos, 60% da frota de ônibus no horário de pico (das 6h às 9h e das 17h às 20h).

Os demais horários, na decisão do desembargador Fábio André de Farias, devem contar com 40% da frota nas ruas para atender a população.

A Urbana-PE confirmou a presença na reunião com o Sindicato dos Rodoviários e espera que seja atendida a determinação judicial de 60% da frota de ônibus no horário de pico.



