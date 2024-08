A- A+

GREVE DOS RODOVIÁRIOS Greve de ônibus no Grande Recife: confira como ficam aulas das universidades durante a paralisação Maioria das instituições optou pelo cancelamento parcial das aulas presenciais

Em decorrência da greve de ônibus no Recife, que começou nesta segunda-feira (12), as principais universidades do Recife e da Região Metropolitana se pronunciaram sobre o cancelamento das aulas presenciais.

Confira o que dizem:

UFPE

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) emitiu um ofício recomendando que, durante o período de paralisação, não sejam realizadas atividades presenciais, incluindo aulas e avaliações.

De acordo com o comunicado, a recomendação para os alunos da graduação é que as aulas presenciais sejam substituídas por estudos dirigidos, atividades de pesquisa, entre outras metodologias ativas em que o registro de presença seja pela entrega das atividades.

Além disso, foi indicado uma remarcação das Atividades Práticas Supervisionadas, quando possível, em comum acordo com os alunos.

Para os alunos da pós-graduação, a UFPE recomendou a não realização de atividades avaliativas e a adoção das orientações previstas na Resolução n° 04/2022, do Cepe.

Para os servidores técnicos-administrativos, a orientação em caso de impossibilidade de comparecimento é informar a chefia imediata e registrar a ocorrência no SigRH. A universidade recomendou também que as atividades essenciais, assim como o acesso aos espaços físicos da instituição sejam mantidos.

Para o Colégio de Aplicação (CAP), as aulas e atividades foram suspensas.





UFRPE

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) orientou aos professores que sigam a Normativa N° 02 de 2024, que recomenda a não realização de aulas presenciais e de atividades avaliativas.

A sugestão para o período da greve, portanto, é substituir as atividades presenciais por estudo dirigido; lista de atividades; pesquisas bibliográficas; atividades individuais e em grupo; atividades baseadas em metodologias ativas, entre outras.

A UFRPE orientou ainda que a frequência deve ser computada através da entrega das atividades.





Unicap

Em comunicado, a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) suspendeu as aulas no turno da manhã desta segunda-feira.

Para os turnos da tarde e da noite, a universidade irá emitir outro comunicado às 11h desta segunda, informando se as atividades presenciais continuarão suspensas.

As atividades administrativas serão realizadas remotamente para quem não conseguir chegar na universidade.





UPE

A Universidade de Pernambuco (UPE), por outro lado, comunicou que as atividades nas Unidades de Educação e na Reitoria, na Região Metropolitana do Recife, estão mantidas.

Ainda de acordo com a instituição, as chefias devem estabelecer a escala de trabalho em seus setores, de forma a garantir as atividades administrativas.

A UPE também manteve as atividades nas unidades de saúde.





Uninassau

A Uninassau informou que as aulas presenciais das unidades da Região Metropolitana do Recife foram suspensas nesta segunda.

A instituição ressaltous que a decisão não interfere no andamento do calendário acadêmico e que não haverá prejuízo aos estudantes.

A uninassau garantiu ainda que, até o fim do dia, um novo comunicado será divulgado com informações sobre os próximos dias, a depender da continuação ou não da paralisação.

Escolas estaduais

A Secretaria de Educação e Esportes (SEE) de Pernambuco orientou as escolas das regiões afetadas a avaliarem a possibilidade de oferta de aulas presenciais.

Em caso de suspensão do expediente, as unidades de ensino devem montar um calendário de reposição de aulas, para garantir a segurança e o cumprimento do calendário letivo.

