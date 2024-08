A- A+

GREVE DOS RODOVIÁRIOS Greve de ônibus no Recife: paralisação começa com alta procura e poucos ônibus, no TI Joana Bezerra Passageiros relatam procura de mais de uma hora por transporte coletivo

O primeiro dia da greve dos rodoviários da Região Metropolitana do Recife está sendo marcado pela alta procura de passageiros e baixa oferta de ônibus, nesta segunda-feira (12).

Pelo menos 1,2 milhão de passageiros são afetados com a paralisação na RMR.

No Terminal Integrado da Joana Bezerra, no centro do Recife, as filas são enormes. O local é atendido por 11 linhas, que suprem mais de 40 mil usuários.

O zelador Hélio Soares, de 49 anos, veio metrô de Jaboatão dos Guararapes para pegar o TI CDU/ TI Joana Bezerra, para chegar ao trabalho, na Madalena, Zona Oeste do Recife.

Ele chegou às 5h50 e esperou mais de uma hora pelo transporte coletivo.

“Teve metrô, mas não teve ônibus. Me prejudica de chegar no meu trabalho. Todos os usuários sofrem por essa situação. Eu saio todos os dias, às 4h, para pegar metrô e ônibus. Não sei como vai ser nos próximos dias. O Governo de Pernambuco tem que se reunir com os empresários para resolver essa situação, porque ninguém pode ficar sem trabalhar”, diz ele.

Urbana-PE vai acionar a Justiça do Trabalho

Por meio de nota, a Urbana-PE informou que, na madrugada desta segunda-feira (12), o Sindicato dos Rodoviários bloqueou as garagens de todas as empresas de ônibus do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife, impedindo a circulação da frota e o trabalho dos profissionais que não desejam aderir à greve.

“Alertamos que os bloqueios contam com o envolvimento direto de grupos políticos e pessoas de outros Estados, sem relação com a categoria local dos rodoviários”, acrescenta o comunicado.

A empresa diz ainda que a atitude do Sindicato dos Rodoviários descumpre tanto a determinação de frota mínima de 70% estabelecida pelo Grande Recife Consórcio de Transporte quanto a Lei 7.783/89, a lei de greve. Até às 6h, segundo a Urbana-PE, apenas 23% da frota estava em operação, o que estaria comprometendo o direito de ir e vir da população, causando transtornos.

“A Urbana-PE reitera que tomará todas as medidas possíveis para minimizar os transtornos à população, o que inclui acionar a justiça do trabalho com expectativa de breve julgamento para cessar os prejuízos sistematicamente causados pelas lideranças rodoviárias”, finaliza o órgão.

Transtornos

Quem também esperou por um ônibus por mais de 30 minutos foi a doméstica Janicleide Alves, 53. A passageira precisava do TI CDU/TI Joana Bezerra para chegar ao bairro da Madalena. Mesmo com os transtornos, ela diz apoiar o movimento grevista, porque conhece as dificuldades que os profissionais enfrentam. Ela foi cobradora, entre 2013 e 2017.

“Eu me sinto prejudicada. Se é greve, porque não param os dois [ônibus e metrô]? Aí não sairíamos de casa e nem passaríamos transtornos. A minha chefe sabe dessa greve e eu estou aguardando posicionamento. Caso a greve se estenda durante a semana, não sairei de casa ou só vou trabalhar caso ela providencie transporte, como em todos os anos. Contudo, eu apoio a greve. Já fui rodoviária e sei como é complicado”, destacou.

O auxiliar de suprimentos Braziliano Neto, de 47 anos, desistiu de apanhar um ônibus no TI Joana Bezerra e preferiu chamar um aplicativo de transportes. Ele veio da cidade de Moreno com direção a Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

“Já é ruim de chegar durante a semana, normal. Imagine nessa greve que nós estamos enfrentando. O trabalhador que depende de transporte público só sofre. Nunca ganha para os órgãos públicos, que fazem o que querem com o trabalhador”, relatou.

