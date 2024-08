A- A+

ÔNIBUS DA GRANDE RECIFE Greve dos rodoviários: passageiros no TI da PE-15 relatam volta tranquila para a casa, à noite TRT-6 determina retorno de 60% da frota nos horários de pico

Apesar da greve dos ônibus na Região Metropolitana do Recife desde o início desta segunda-feira (12), passageiros no Terminal da PE-15, em Olinda, relataram tranquilidade no retorno para casa.

A maioria das pessoas afirmou à reportagem da Folha de Pernambuco que enfrentou transtorno pela manhã, mas que a volta do trabalho foi dentro da normalidade.

Foto: Ricardo Fernandes / Folha de Pernambuco

No início da tarde, o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6) determinou que o Sindicato dos Rodoviários garanta a circulação de, pelo menos, 60% da frota no horário de pico (das 6h às 9h e das 17h às 20h).

Os demais horários, na decisão do desembargador Fábio André de Farias, devem contar com 40% da frota nas ruas para atender a população.

Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

O TRT-6 também marcou a audiência de conciliação e instrução entre as partes envolvidas para esta terça-feira (13), às 14h.





