A- A+

Região Metropolitana do Recife Greve dos ônibus em Olinda: passageira é ferida no braço e espera passa de 3 horas no TI PE-15 Terminal conta com 13 linhas de ônibus, que foram afetadas pela greve dos ônibus em Olinda

Com movimentação intensa e filas intermináveis, o Terminal Integrado da PE-15, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, conta com 13 linhas. Nesta segunda-feira (12), primeiro dia da greve dos rodoviários, o local foi palco de espera e vandalismo.

Nas primeiras horas do dia, um homem enfurecido pela demora de um dos coletivos apedrejou um ônibus e atingiu o braço de uma idosa. Segundo informações de testemunhas, ela foi encaminhada a um hospital e ele foi levado à delegacia.

O presidente da Associação Beneficente Independente dos Rodoviários de Pernambuco, Roberto Carlos Torres, repreendeu o homem e explicou que não havia necessidade de tal atitude.

“Porque você fez isso? Aqui não tem maloqueiro e nem vagabundo. Somos todos pais de família. Poderia ser a sua mãe a levar essa pedrada. Você ia gostar? Você vai responder pelo seu ato, porque a polícia está vindo”, exclamou o presidente.

A auxiliar jurídica Gisele Barros, de 34 anos, presenciou o fato, mas preferiu não ver os desdobramentos. Ela esperou por um ônibus da linha TI PE-15/ TI Afogados por mais de 3 horas, desde às 6h30. Barros veio de Igarassu com destino a Afogados, mas desistiu de seguir viagem, ante a tanto atraso.

“Ainda não há expectativa para que algum ônibus rode hoje, porque a greve é por tempo indeterminado. Enquanto isso, sigo esperando. Minha chefia foi informada, mas está esperando que a greve acabe. Me recomendaram voltar para casa, mas até isso está difícil. Eu apoio a greve dos motoristas. Eles deveriam, realmente, continuar. Têm que se unir, porque é com greve que se chega em algum lugar”, ressalta ela.

João Avelino, 46, é auxiliar de serviços gerais. E também está desde às 6h50 no TI PE-15. Veio de Tabajara, Olinda, em direção à Avenida Norte. De tão cansado, ele preferiu sentar à beira do meio fio da estação para esperar o ônibus.

“É horrível sair de casa e os ônibus nos deixar nessa situação. Já fiz estimativa de aplicativo, mas dá quase R$ 100. Os patrões têm que ter paciência. Vamos respeitar a greve e ver o que acontece daqui para o final dela. Se é para ficar em greve, deixa os ônibus na garagem. Eles colocam os ônibus na rua e o povo fica esperando para sair”, comentou.

O presidente da Associação Beneficente Independente dos Rodoviários de Pernambuco, Roberto Carlos Torres, acredita que a paralisação é necessária, mas que a população não pode ser prejudicada. Por esse motivo, ele afirma que irá liberar os ônibus, ainda na manhã desta segunda.

“A gente reteve a frota, até um certo horário, na garagem. Após às 5h, houve uma liberação de alguns carros pelas empresas e a gente veio aqui para o TI PE-15, onde resolvemos travar o Conorte, que é representado por algumas empresas. A gente tem que respeitar a sociedade que precisa se deslocar e, para isso, também precisamos que ela nos apoie. Então, liberaremos a frota, ainda agora pela manhã”, prometeu.

Os rodoviários decretaram greve após 12 assembleias com as empresas de ônibus. Entre as pautas do movimento, estão a melhoria na qualidade de trabalho, reajuste salarial e inserção do plano de saúde.

O que diz o Sindicato dos Rodoviários?

A reportagem entrou em contato com o Sindicato dos Rodoviários do Recife e RMR, procurando pronunciamento do presidente Aldo Lima, mas, até o fechamento deste texto, não recebeu retorno.

Veja também

IDOSOS Desnutrição foi responsável por mais de 90 mil mortes de idosos nos últimos 20 anos