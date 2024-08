A- A+

Greve Greve dos ônibus no Grande Recife: Urbana aciona Justiça do Trabalho A medida judicial chega com a "expectativa de breve julgamento para cessar os prejuízos sistematicamente causados pelas lideranças rodoviárias", segundo a empresa

Em meio à greve de ônibus no Grande Recife, a Urbana-PE, responsável pelas operadoras da região, afirmou, em contato com a reportagem, que acionou a Justiça do Trabalho nesta segunda-feira (12), primeiro dia da paralisação.

De acordo com a Urbana-PE, a medida judicial chega com a "expectativa de breve julgamento para cessar os prejuízos sistematicamente causados pelas lideranças rodoviárias".

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT-6), em contato com a reportagem, afirmou que já está analisando a questão e novas informações devem ser repassadas em breve.

Ainda segundo a Urbana-PE, até 6h, apenas 23% da frota dos ônibus estava em operação, o que estaria "comprometendo o direito de ir e vir e causando transtornos para a população". Segundo a empresa, isso descumpre tanto a determinação de frota mínima de 70% estabelecida pelo Grande Recife Consórcio de Transporte quanto a Lei 7.783/89, a lei de greve.



“Alertamos que os bloqueios contam com o envolvimento direto de grupos políticos e pessoas de outros Estados, sem relação com a categoria local dos rodoviários”, acrescenta o comunicado, que pode ser visto na íntegra no fim do texto.



A ação judicial já era esperada. Na paralisação do ano passado, a Urbana-PE levou a questão para o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6), que atuou como mediador da negociação que pôs fim à parada.

À época, a Justiça impôs uma multa de R$ 30 mil para os rodoviários por cada dia de greve, o que agilizou o acordo.



Greve dos ônibus no Grande Recife

O primeiro dia da greve dos rodoviários da Região Metropolitana do Recife está sendo marcado pela alta procura de passageiros e baixa oferta de ônibus, nesta segunda-feira (12).



Pelo menos 1,2 milhão de passageiros são afetados com a paralisação na RMR. No Terminal Integrado da Joana Bezerra, no centro do Recife, as filas são enormes. O local é atendido por 11 linhas, que suprem mais de 40 mil usuários.



Com a greve dos ônibus, houve também uma diminuição de 50% de passageiros no metrô nesta segunda. Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, o horário de pico deve ser estendido para facilitar o trânsito da população.

Reprovação das propostas

Os rodoviários negociam reajustes com a Urbana-PE há cerca de um mês. Segundo o sindicato, no entanto, as propostas não apresentaram melhorias significativas. Os motoristas alegam ainda que a empresa é capaz de oferecer, financeiramente, condições melhores do que foi proposto até agora.

Uma das propostas atuais é de 0,5% de aumento do salário acima da inflação. O pedido dos rodoviários, no entanto, foi de 5% de reajuste real.

A Urbana-PE propôs, ainda, um valor de R$ 400 para o vale-alimentação, além de um abono de R$ 180 para quem exerce a dupla função - também não aceitos pela categoria. Há, ainda, a instituição de um plano de saúde para os trabalhadores, que até hoje não contam com o benefício, assim como o controle das horas trabalhadas.

Rodoviários paralisados. - Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Confira, abaixo, a nota da Urbana-PE na íntegra.



A Urbana-PE informa que, na madrugada desta segunda-feira (12), o Sindicato dos Rodoviários bloqueou as garagens de todas as empresas de ônibus do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife, impedindo a circulação da frota e o trabalho dos profissionais que não desejam aderir à greve. Alertamos que os bloqueios contam com o envolvimento direto de grupos políticos e pessoas de outros estados, sem relação com a categoria local dos rodoviários.

A atitude do Sindicato dos Rodoviários descumpre tanto a determinação de frota mínima de 70% estabelecida pelo Grande Recife Consórcio de Transporte quanto a Lei 7.783/89, a lei de greve. Até as 6h, apenas 23% da frota estava em operação, comprometendo o direito de ir e vir e causando transtornos para a população.

A Urbana-PE reitera que tomará todas as medidas possíveis para minimizar os transtornos à população, o que inclui acionar a justiça do trabalho com expectativa de breve julgamento para cessar os prejuízos sistematicamente causados pelas lideranças rodoviárias.

