Vera Cruz: empresa desiste de operar linhas de ônibus do Grande Recife

A- A+

A empresa de transporte público Expresso Vera Cruz desistiu de operar as linhas de ônibus que estão sob sua responsabilidade. A informação foi divulgada pelo Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM), nesta segunda-feira (29).

Em abril, 12 linhas de ônibus da Vera Cruz já tinham passado para outras operadoras. Isso ocorreu devido a um Termo de Ajuste de Conduta (TAC), junto ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

Entre as reclamações à empresa, estavam o descumprimento de horário, frota reduzida, Plataforma Elevatória Veicular - PEV quebrada/ausente, além de veículos retidos durante vistorias.

No dia 23 deste mês, a empresa protocolou um ofício Grande Recife comunicando o encerramento definitivo das atividades operacionais das outras 36 linhas. Segundo o consórcio, a decisão da Vera Cruz foi "em caráter irrevogável e irretratável".

A Vera Cruz tinha uma operação com 171 veículos. Para reduzir o impacto em razão da necessidade dos passageiros, um período de transição para outras operadoras terá início neste sábado (3).

Esse será a primeira etapa do processo, que deve ser finalizado em setembro deste ano.

Matheus Feitas, Diretor-Presidente do Grande Recife de Consórcio de Transporte, destacou que o CTM tem o objetivo de passar as linhas para outras empresas do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR) sem prejuízo aos usuários.

“Espera-se que entre de 30 e 45 dias, a redistribuição da operação da empresa seja transferida para outros operadores e a operação da Vera Cruz seja encerrada”, afirmou.

O Grande Recife reforçou que, para dar continuidade ao processo de execução da prestação de serviço público, espera a colaboração da Vera Cruz para cumprir o cronograma de desmobilização no prazo determinado pelo consórcio.

"Se comprometa a disponibilizar veículos e mão de obra para as operadoras que venham a assumir a operação, a fim de garantir continuidade e níveis de serviço previamente estabelecidos, de acordo com as normas aplicáveis", completou o CTM.

Posicionamento da Vera Cruz

Por meio de nota, a empresa Vera Cruz informou que a entrega das linhas de ônibus aconteceram por "livre e espontânea vontade".

A empresa também reiterou que vai respeitar o cronograma de atividades do CTM.

Veja também

Feriados Governo adia para 2025 regra que dificulta trabalho em feriados