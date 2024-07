Camaragibe amplia rede de transporte e ganha quatro novas linhas de ônibus circular

A- A+

Começam a circular, neste sábado (20), quatro novas linhas de ônibus integradas ao sistema metropolitano em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.

As linhas são:



- 2501 - Circular Peroba/Oitenta/Borralho;

- 2502 - Circular Santa Mônica/Maranguape (V. Beira Rio);

- 2503 - Circular Quadra 30 (V. Celeiro); e

- 2504 - Circular Vale das Pedreiras (Shopping).

Após assinatura de acordo entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Camaragibe, em junho, foram ativadas as linhas 2470 - Circular Bairro dos Estados e 2505 - Circular Tabatinga/São Jorge (via Fábrica)

O Grande Recife Consórcio de Transporte destaca que os passageiros podem acessar o sistema de integração temporal, que possibilita o uso das linhas metropolitanas.

Confira os itinerários das quatro novas linhas:

2501 - Circular Peroba/Oitenta/Borralho

Terminal/Ponto de Retorno: Rua Nossa Senhora dos Prazeres, Primeira Travessa São Lázaro, Rua São Lázaro, Rua Hipólito da Costa, Estrada da Peroba, Estrada Aldeia (PE-027), Avenida Carlos Laet de Lima, Rua José Rufino, Rua Benedito L. Rodrigues, Rua São Pedro, Rua Assis Brasil, Rua Arthur Orlando, Rua Afonso Arinos, Rua Barão do Amazonas, Rua Celso Vieira, Rua das Fronteiras (retorno), Rua Celso Vieira, Rua Barão do Amazonas, Rua Afonso Arinos, Rua Arthur Orlando, Rua Assis Brasil, Rua São Pedro, Rua Benedito L. Rodrigues, Rua José Rufino, Avenida Carlos Laet de Lima, Estrada Aldeia (PE-27), Rua Mr. Fryer, Avenida Rotary, Rua Francisco Gondin.

Ponto de Retorno/Terminal: Rua Francisco Gondin, Avenida Rotary, Rua Mr. Fryer, Estrada Aldeia (PE-027), Estrada da Peroba, Rua Hipólito da Costa, Rua São Lázaro, Primeira Travessa São Lázaro, Rua Nossa Senhora dos Prazeres.

2502 - Circular Santa Mônica/Maranguape (v. Beira Rio)

Terminal/Ponto de Retorno: Rua Arnaldo Câmara Caglioto, Rua Gilberto Freire, Rua José Maria Baracuhy Menezes Lira, Rua Três Marias, Rua Itapissuma, Rua Josadarck Alves de França, Rua Maranguape, Rua Nazaré, Rua Camocim, Rua Margarida Pereira dos Santos, Rua Josadarck Alves de França, Rua Barão de São Francisco, Avenida Doutor Belmínio Correia (PE-005), Ramal da Arena, Rua Santa Diamantina.

Ponto de Retorno/Terminal: Rua Santa Diamantina, Ramal da Arena, Avenida Doutor Belmínio Correia (PE-005), Rua Barão de São Francisco, Rua Josadarck Alves de França, Rua Maranguape, Rua Nazaré, Rua Camocim, Rua Margarida Pereira dos Santos, Rua Josadarck Alves de França, Rua Itapissuma, Rua Três Marias, Rua José Maria Baracuhy Menezes Lira, Rua Gilberto Freire, Rua Arnaldo Câmara Caglioto.

2503 - Circular Quadra 30 (v. Celeiro)

Terminal/Ponto de Retorno: Rua dos Cinegrafistas, Rua dos Programadores, Rua Antônio Soares de Lima, Rua Domingos Martins, Avenida Ademar de Barros, Rua Natividade, Rua Guanabara, Rua Sales Fernandes da Silva, Avenida Márcia de Windson, Avenida Doutor Belmínio Correia (PE-005).

Ponto de Retorno/Terminal: Avenida Doutor Belmínio Correia (PE-005), Rua Monte Carlo, Rua Ceará, Rua Sales Fernandes da Silva, Rua Guanabara, Rua Natividade, Avenida Ademar de Barros, Rua Domingos Martins, Rua Antônio Soares de Lima, Rua dos Programadores, Rua dos Cinegrafistas.

2504 - Circular Vale das Pedreiras (Shopping)

Terminal/Ponto de Retorno: Rua Ametista, Rua Água Marinha, Rua Topázio, Rua Augusto dos Anjos (Ladeira das Pedreiras), Rua Cassimiro de Abreu, Rua João Pessoa, Avenida Samuel MacDowell, Avenida Tiradentes, Rua Ataulfo Alves, Rua Rui Barbosa, retorno Condomínio Parque Capibaribe, Rua Rui Barbosa, Rua Samuel MacDowell, Avenida General Newton Cavalcante (PE-027), Rua Manoel Honorato da Costa, Rua Padre Oséias Cavalcante.

Ponto de Retorno/Terminal: Rua Padre Oséias Cavalcante, Avenida Doutor Belmínio Correia (PE-005), Avenida Joaquim Ribeiro, Praça Joaquim Ribeiro (retorno), Avenida Joaquim Ribeiro, Avenida Doutor Belmínio Correia (PE-005), Avenida General Newton Cavalcante (PE-027), Rua Samuel MacDowell, Avenida Tiradentes, Rua Ataulfo Alves, Rua Rui Barbosa, retorno Condomínio Parque Capibaribe, Rua Rui Barbosa, Rua Samuel MacDowell, Rua João Pessoa, Rua Cassimiro de Abreu, Rua Augusto dos Anjos (Ladeira das Pedreiras), Rua Esmeralda, Rua Coral, Rua Turmalina, Rua Turquesa, Rua Ametista.

