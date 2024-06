Quatro linhas de ônibus de Camaragibe ampliam atendimento a partir desta segunda (10)

A- A+

Quatro linhas de ônibus do transporte urbano de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR), ampliam áreas de atendimento e passam a integrar o Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM) a partir desta segunda-feira (10).



Nesta primeira etapa, linhas já existentes ampliarão o atendimento nas localidades Santa Tereza, Clara Lopes, Casinhas e Piin, ligadas ao Terminal Integrado de Camaragibe.



São elas: 2477 – Santa Terezinha/TI Camaragibe (Sta. Tereza), 2478 – Santana/TI Camaragibe (Clara Lopes), 2466 – Vera Cruz/TI Camaragibe (Casinhas) e 2467- Chá de Cruz/TI Camaragibe.



Segundo o Grande Recife, com a expansão (confira novo percurso ao fim do texto), as quatro linhas passam a transportar mais de 13,3 mil passageiros por dia útil.



Antes, a passagem municipal custava R$ 3,80, mas o sistema não era integrado e enfrentava dificuldades estruturais. Agora, se junta ao bilhete único de R$ 4,10.



As linhas terão aumento na frota, ar-condicionado e passarão por lugares estratégicos, visando a atender maior quantidade de pessoas, segundo o CTM.



Na segunda etapa, prevista para ser implantada gradualmente entre 16 de junho e 31 de julho, será feita a modificação em mais uma linha e a criação de seis linhas alimentadoras do sistema metropolitano.



Concluídas as etapas, também serão atendidas: rua Porto Rico, Peroba, Oitenta, Borralho, Santa Mônica, Bairro dos Estados, Quadra 30, Vale das Pedreiras/Shopping Camará e Vila de Fábrica.

Ao fim da implementação, o sistema passará a transportar, aproximadamente, 32 mil passageiros por dia na cidade, aumentado a frota de 37 para 51 veículos.

O documento que autoriza a integração do transporte urbano de Camaragibe ao Grande Recife Consórcio foi assinado pela governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), e demais autoridades na quarta-feira (5).



A ampliação decorre da decisão estratégica do Governo do Estado de, a partir do pedido de apoio do município, unir forças e recursos para ofertar um transporte público com mais qualidade.



O Estado já investia R$ 15,7 milhões em subsídio tarifário para os ônibus das linhas de Camaragibe. Com a entrada da nova rede, será acrescido R$ 1 milhão, totalizando R$ 16,7 milhões.



Confira linhas e alterações da primeira etapa:

Expansão Santa Maria

Linha: 2477 – Santa Terezinha/TI Camaragibe (Sta. Tereza)

Terminal/Ponto de Retorno:

Terminal..., Avenida Doutor Belmino Correia (PE-005), Rua General Costa e Silva, Rua Paraíso Do Norte, Rua Santa Rita, Rua Venceslau Braz, Rua Nazaré Do Piauí, Rua do Riachuelo, Rua Equador, Rua Candelária, Rua Alexandria (retorno).

Ponto de Retorno/Terminal:

Rua Alexandria (retorno), Rua Candelária, Rua Equador, Rua do Riachuelo, Rua Nazaré do Piauí, Rua General Venceslau Braz, Avenida Belmino Correia, ..., terminal.



Expansão Clara Lopes

Linhas: 2478 – Santana/TI Camaragibe (Clara Lopes)

Terminal/Ponto de Retorno:

Terminal, ..., Rua Juripiranga, Rua Itacurana, 2ª Travessa Itaipé, Rua Cajueiro, Rua Antônia, Estrada dos Coronéis, Rua João Firmino (retorno).

Ponto de Retorno/Terminal:

Rua João Firmino (retorno), Estrada dos Coronéis, Rua Antônia, Rua Cajueiro, 2ª Travessa Itaipé, Rua Itacurana, Rua Juripiranga, ..., terminal.

Expansão Casinhas

Linha 2466 – Vera Cruz/TI Camaragibe (Casinhas)

Terminal/Ponto de Retorno:

Terminal, ..., Avenida General Newton Cavalcante (Estrada de Aldeia / PE-27), Av. Vera Cruz, Rua Sérgio Romero, Rua Lauro Muller, Rua Silva Ramos, Rua Manoel Bione de Araujo, Rua Campo Real (retorno).

Ponto de Retorno/Terminal:

Rua Manoel Bione de Araujo, Rua Silva Ramos, Rua Lauro Muller, Rua Gerson Gonçalves, Rua Ramiz Galvão, Av. Vera Cruz, Avenida General Newton Cavalcante (Estrada de Aldeia/PE-27), terminal.



Expansão Piin

Linha: 2467- Chá de Cruz/TI Camaragibe

Terminal/Ponto de Retorno:

Terminal, ..., Estrada Aldeia (PE-27), Avenida Ministro Marcos Freire, Rua Gregório Bezerra (retorno), Avenida Ministro Marcos Freire, Estrada de Aldeia (PE-27), ...

Ponto de Retorno/Terminal:

... Estrada Aldeia (PE-27), Avenida Ministro Marcos Freire, Rua Gregório Bezerra (retorno), Avenida Ministro Marcos Freire, Estrada de Aldeia (PE-27), Terminal Integrado de Camaragibe.

