Recife Militares participam de corrida no Recife em comemoração aos 78 anos do Comando Militar do Nordeste Corrida percorreu o Trajeto das Pontes, com largada e chegada no Forte do Brum, no bairro do Recife

Na manhã deste domingo (21), mais de mil militares das diversas Organizações Militares do Comando Militar do Nordeste (CMNE) participaram da corrida em comemoração ao aniversário de 78 anos de criação do comando.

A corrida, comemorativa e sem fins competitivos, teve início às 6h e percorreu o Trajeto das Pontes, com largada e chegada no forte do Brum, na área central do Recife.



A atividade esportiva contou com apresentações da Banda do CMNE, que deu ritmo musical ao evento na largada e chegada dos atletas.



Também teve a participação do General de Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro, Comandante Militar do Nordeste, de Oficiais Generais e de Comandantes das Organizações Militares de Recife, de Olinda e de Jaboatão dos Guararapes.



A formação da corrida, que não teve caráter competitivo, seguiu a ordem: Tropas do Comando Militar do Nordeste, Tropas da Sétima Divisão de Exército e Tropas da Sétima Região Militar.



O comandante, que participou ativamente da atividade, liderando a corrida, destacou que, na próxima quarta-feira (24), dia do aniversário do CMNE, haverá uma solenidade para prestar homenagens aos que já serviram ao comando.

A solenidade acontecerá no Quartel Geral do Comando Militar do Nordeste, no bairro do Curado, a partir das 9h30.

"É uma cerimônia bastante significativa na qual teremos a oportunidade de homenagear todos os integrantes, de ontem e de hoje, do Comando Militar do Nordeste. Todos aquele que prestaram relevantes contribuições para o cumprimento da missão do CMNE ao longo da história", afirmou o comandante.

Além disso, o CMNE também prestará homenagens a autoridades, personalidades e instituições de todos os oito estados da federação que estão na área de responsabilidade do Comando Militar do Nordeste.

"Vamos homenageá-los por todo o apoio e colaboração que cada uma dessas figuras prestaram, e continuam prestando, em prover o cumprimento da missão do Exército Brasileiro aqui na Região Nordeste por intermédio da atuação do Comando Militar do Nordeste", explicou o General Ribeiro.

O general ressaltou ainda a importância dos jovens, que se alistam todos os anos para servir ao Exército Brasileiro, no cumprimento da missão do CMNE.

"Uma das atividades mais importantes do CMNE é a incorporação de jovens na prestação do serviço militar. Anualmente, nós incorporamos a ordem de dez mil. E é interessante destacar que esses jovens vem das mais diversas origens socioeconômicas, muitos deles vem de comunidades bastante carentes mas que se unem aos demais que já estão prestando serviço e cumprem um papel muito importante", falou o Comandante Ribeiro.

Segundo o General Ribeiro, é preciso reconhecer o valor e a importância desses jovens para o CMNE.

"Eles nos ajudam a fazer com que o CMNE represente o Exército Brasileiro aqui na Região Nordeste e cumpra cada uma das missões atribuídas, atendendo a todas as demandas da nação brasileira. Então, é preciso destacar o valor desses jovens que são extremamente importantes para o cumprimento da nossa missão", concluiu o general.

