Cremesp investiga casos de atores e atrizes que interpretam médicos para vender produtos online

A- A+

O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) está investigando casos em que atores e atrizes interpretam médicos, pesquisadores, jornalistas e especialistas de diversas áreas em produções audiovisuais roteirizadas na internet, para vender produtos sem registro da Anvisa.

Os "medicamentos" e suplementos prometem resultados milagrosos em vídeos que simulam depoimentos reais, explicações de especialistas e até entrevistas.

As atuações

De acordo com o Cremesp, nas publicações, não há nenhum indicativo de que a pessoa que está participando do anúncio é ator ou atriz.

Em alguns desses materiais, inclusive, os atores se apresentam com nome e registro do Conselho Regional de Medicina (CRM) de médicos verdadeiros, o que pode configurar crime de falsidade ideológica.

A partir das denúncias que chegaram até o Cremesp, o conselho oficiou, nesta quinta-feira (18), o Ministério Público e a Polícia Civil do Estado de São Paulo, solicitando providências urgentes sobre a "veiculação de anúncios, nas redes sociais, de venda de medicamentos e suplementos, nos quais atores se passam por médicos para ludibriar a população e induzir à compra".

Uso da imagem de um profissional para trazer credibilidade

De acordo com o presidente do Cremesp, Angelo Vattimo:

"Nas publicações, não há nenhum indicativo de que a pessoa que está participando do anúncio é ator ou atriz. E isso, obviamente, é proposital, para induzir as pessoas à compra por meio do uso da imagem de um profissional que traz credibilidade".

O presidente do Cremesp ainda ressalta que práticas como esta são graves e perigosas, e prejudicam a população e a própria classe médica.

"Práticas como esta, além de serem extremamente perigosas, podem ser consideradas crime, de modo que as pessoas envolvidas podem responder, inclusive, por falsidade ideológica, uma vez que utilizam nomes de médicos verdadeiros para venderem medicamentos, suplementos, entre outros", concluiu o presidente.

O Conselho também reforça a importância do uso do Guia Médico, disponível no site do Cremesp, que permite checar, pelo nome ou CRM, se o profissional é realmente médico e se possui especialidade registrada.

Caso o médico identifique que seus dados estão sendo utilizados por terceiros, o Cremesp recomenda que o profissional comunique o Conselho Regional de Medicina e faça um boletim de ocorrência.

Programa "Saúde em Foco" | Foto: Reprodução

O que dizem os acusados?

Em entrevista ao g1 São Paulo, dois desses profissionais alegaram ter apenas interpretado personagens fictícios criados para fins publicitários em materiais audiovisuais.

Os atores foram indentificados como Fernanda Padilha e Sidnei Oliveira, de São Paulo, que se apresentaram nos vídeos como especialistas com anos de carreira na área da saúde.

Um desses materiais é uma "entrevista" de mais de uma hora no suposto programa "Saúde em Foco", com o "endocrinologista renomado" Ricardo Bruno (Sidnei Oliveira) e a apresentadora Vanessa Amorim (Fernanda Padilha).

A conversa mostrava, segundo o g1, infográficos, filmagem com várias câmeras em estúdio, jaleco bordado com o nome "Ricardo Bruno" e o depoimento do falso especialista sobre uma bactéria que "acumula gordura corporal enquanto você dorme".

Depois de quase uma hora de conversa, o assunto revelou a venda de um produto que prometia ajudar a emagrecer, o Night Slim, que teria sido criado por ele devido à luta da esposa para emagrecer.

O médico

No entanto, o registro profissional do médico citado no site com o vídeo é de Ricardo Vasconcellos Bruno, um ginecologista do Rio de Janeiro, e não do homem que aparece sendo entrevistado. O verdadeiro Ricardo preferiu não gravar entrevista, mas confirmou que denunciou o caso à polícia.

O ator Sidnei Oliveira, em entrevista ao g1, contou que foi "contratado como ator para interpretar um personagem simples", mas que se desvinculou do trabalho.

"Eu não faço mais parte. Portanto, não estarei mais nos vídeos e acredito que me citar na reportagem será em vão, pois minhas cenas estão sendo retiradas."

Questionado pelo g1 se sabia sobre o uso da imagem para a venda de produtos, e citado como especialista da USP, Oliveira afirmou, por meio de mensagem de visualização única e áudio, que não sabia.

Ele disse que passou o contato do jornalista para os responsáveis por sua contratação e não deu detalhes sobre o serviço prestado nem quem eram seus contratantes.

A apresentadora

Fernanda Padilha, que interpretou a "apresentadora" Vanessa Amorim, aparece em outros conteúdos que circulam na internet como farmacêutica e médica, sugerindo um pó como a "saída natural para uma visão saudável", o "Alívio 360", um produto para mulheres na menopausa, e um produto para refluxo.

Segundo o g1, as personagens da atriz Fernanda Padilha são pelo menos quatro: a médica "Roberta Zanetti", que também se diz diretora de pesquisas há mais de 19 anos, a médica "Roberta Damaceno" e a farmacêutica "Maria Fernandes", além da apresentadora "Vanessa Amorim".

Ao g1, Fernanda Padilha falou que "estão circulando vídeos na internet criando uma distorção sobre sua índole e trabalho".

A atriz Fernanda Padilha falando sobre produtos como 'médica', à esquerda, e outro como 'farmacêutica', à direita | Foto: Reprodução

O site com a entrevista dos dois atores aparecia como "patrocinado" no Google e foi retirado do ar depois do pedido de posicionamento às partes envolvidas.

"Esses vídeos dizem que eu me passo por médica para vender produtos e insinuam que esses produtos são meus. Isso é mentira. Eu tenho contratos com todas as empresas para as quais prestei serviços. Eu não sou médica. Eu sou atriz há mais de 20 anos."

A atriz argumentou que um contratante disse que "pessoas estão roubando as imagens" e usando ferramentas de sincronia labial e mudando o texto gravado.

Segundo a atriz, ela foi contratada para ao menos três produtos: Night Slim, VisiControl e Alívio 360.

Os contratantes

José Detzel, de 18 anos, representante da Night Slim, disse ao g1 que "Fernanda não representou nenhum papel de médica", e pediu para a reportagem procurar o advogado da empresa, mas não encaminhou contato.

Já o advogado que representa a VisiControl, que contratou Fernanda Padilha para falar de um produto para a visão, declarou, em nota ao g1, que o vídeo da oferta conta com disclaimers – que são avisos legais para informar ao consumidor que se trata de uma história fictícia.

Ainda segundo a nota, "em nenhum momento, a atriz foi mencionada ou retratada como médica, sendo sua atuação meramente ilustrativa e com fins publicitários".

"Devido à adesão abaixo do esperado, o suplemento alimentar 'VisiControl' foi descontinuado e não se encontra mais disponível para comercialização."

Sobre a Alívio 360, Fernanda disse ao g1 que o contratante pediu para não passar informações por questão de sigilo contratual.

Na internet, outros atores também aparecem interpretando profissionais da saúde. Alguns depoimentos como especialistas ou pacientes fictícios chegam a ser vendidos a R$ 20 em um site.

Veja também

Gaza Poliovírus é detectado em águas residuais de Gaza