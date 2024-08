A- A+

VÍTIMA Fisiculturista Daniela Schulz e marido, vítimas do acidente aéreo em Vinhedo, iriam para os EUA Momentos antes de embarcar, ela gravou stories no Instagram

Entre os 57 passageiros que morreram na queda de um avião que saiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP) no início da tarde de sexta-feira (9), estava um casal de Ubiratã (PR): Daniela Schulz e o marido Hiales Fodra.

Fisiculturista e influenciadora digital, o perfil de Daniela conta com mais de 16 mil seguidores no Instagram.

Momentos antes de embarcar, ela gravou stories do aeroporto afirmando que estava a caminho dos Estados Unidos para uma viagem com o marido.

"Muitas horas de espera e de voo, mas se Deus quiser vai dar tudo certo", falou.

As causas do acidente serão investigadas. A Força Aérea Brasileira (FAB) informa que, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), foi acionada para atuar na investigação.

