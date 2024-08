A- A+

Israel Defesa de Israel informa que matou mais um comandante importante do Hezbollah As Forças Armadas de Israel (IDF, na sigla em inglês) disseram que conduziram um ataque no sul do Líbano, na região de Ebba

As Forças Armadas de Israel (IDF, na sigla em inglês) disseram que conduziram um ataque no sul do Líbano, na região de Ebba, e eliminaram um dos comandantes líderes do Hezbollah Ali Jamal Aldin Jawad.

Veja também

Venezuela Venezuela abre investigação criminal contra opositores González Urrutia e Machado