Pernambuco confirma 8ª morte por dengue em 2024; casos têm tendência de estabilidade

A- A+

Pernambuco confirmou, nesta quarta-feira (10), a oitava morte por dengue em 2024. O paciente era um homem de 59 anos, morador de Salgueiro, no Sertão do Estado, que morreu em 13 de abril.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) esclareceu que ele não tinha comorbidades e apresentou como sintomas febre, cefaleia, sonolência, calafrios, coriza, tosse, vômitos, prostração, dispneia, mialgia, plaquetopenia.

O boletim epidemiológico nº 27 do ano ainda indica um total acumulado de 26.841 casos prováveis da doença. Esse número representa um aumento de 445,3% em relação ao mesmo período do ano passado.

Desse total, 6.551 casos de dengue foram confirmados em Pernambuco, sendo 114 casos graves prováveis e os oito óbitos confirmados.

O boletim também mostra que, este ano, 29 mortes já foram descartadas para arboviroses e outras 31 seguem em investigação.

"A investigação é realizada, inicialmente, pela equipe de Vigilância Epidemiológica do município de residência do óbito. Após isso, o caso vai para um comitê técnico de discussão de óbito, em que diversos profissionais avaliam a causa da morte", explicou a SES-PE.



No Estado, 55 municípios apresentam baixa incidência para casos de dengue no boletim, 70 têm incidência média e 60 municípios aparecem com alta incidência de casos.

Já para Zika foram notificados 275 casos prováveis, mas sem confirmação até o momento.

Com relação à febre de Oropouche, Pernambuco tem 13 casos confirmados, sendo eles nos municípios de: Rio Formoso, Camaragibe, Timbaúba, Jaqueira, Moreno, Maraial, Jaboatão dos Guararapes, Catende e Itamaracá.

Confira a íntegra do boletim:



Informe Epidemiológico Arbo... by Folha de Pernambuco

Veja também

INTERNACIONAL Defesa do ex-presidente Álvaro Uribe pede anulação de acusações de suborno