Pernambuco confirma 7ª morte por dengue em 2024

Subiu para sete o número de mortes por dengue em Pernambuco em 2024, segundo boletim de arboviroses divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), nesta quarta-feira (3).

A SES-PE explicou que a sétima morte foi de uma mulher de 42 anos, moradora de São Bento do Una, no Agreste do Estado — o óbito aconteceu em 14 de março, em Caruaru, também no Agreste.

Ainda segundo a SES-PE, a mulher era hipertensa e apresentou como sintomas dor articular, mialgia, cefaleia, dor abdominal, diarreia, vômitos, exantema, tosse e dispneia.

O boletim traz os dados compilados entre 31 de dezembro do ano passado e o último sábado (29), quando foi encerrada a 26ª Semana Epidemiológica.

Na última semana, a secretaria havia confirmado a sexta morte em decorrência da dengue este ano.

O relatório indica que Pernambuco observa uma tendência de queda no panorama das arboviroses. O levantamento aponta um total de 26.380 casos prováveis de dengue (casos em investigação + casos confirmados).

Esse número de casos prováveis de dengue representa um aumento de 450,3% em relação ao mesmo período de 2023.

Até o momento, destaca a SES-PE, 6.197 casos de dengue foram confirmados no Estado, sendo 108 casos graves prováveis e os sete óbitos confirmados.

Os demais óbitos aconteceram nas cidades de Moreno (2), Moreilândia (1), Trindade (1), Tabira (1) e Tuparetema (1).

Boletim

O monitoramento epidemiológico também descartou 25 óbitos suspeitos para arboviroses e outros 31 estão em investigação.

"A investigação é realizada, inicialmente, pela equipe de Vigilância Epidemiológica do município de residência do óbito. Após isso, o caso vai para um comitê técnico de discussão de óbito, em que diversos profissionais avaliam a causa da morte", explicou a SES-PE, por meio de nota.

Dados do boletim apontam, ainda, que 55 municípios pernambucanos configuram baixa incidência para casos de dengue, 70 localidades apresentam incidência média e 60 municípios aparecem com alta incidência de casos.

Outras arboviroses

No boletim foram notificados 4.032 casos prováveis de chikungunya, com 819 casos confirmados. Já para zika foram notificados 275 casos prováveis, mas sem confirmação até o momento.

Com relação à febre de Oropouche, Pernambuco tem nove casos confirmados, sendo eles nos municípios de: Rio Formoso, Maraial, Jaqueira, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Camaragibe e Timbaúba.

"Pernambuco continua com seu trajeto de queda do número de casos para as arboviroses e ao mesmo tempo que continua também a investigação dos casos do Oropouche, que é a arbovirose que teve introdução no Estado neste ano e já conta com nove casos", explicou o diretor-geral de Vigilância Ambiental, Eduardo Bezerra.

Confira a íntegra do boletim epidemiológico





