A- A+

MUNDO Desabamento de ponte na China após fortes chuvas mata 11 pessoas País enfrenta verão de condições meteorológicas extremas, com incidentes de mortes e desaparecimentos

Chuvas torrenciais e uma repentina elevação do nível da água derrubaram uma ponte no norte da China, provocando a morte de 11 pessoas, informou no sábado a agência estatal de notícias Xinhua.

O incidente ocorreu na sexta-feira por volta das 20h40 (12h40 GMT) "devido a um forte aguaceiro e inundações repentinas" na cidade de Shangluo, situada na província de Shaanxi, cerca de 900 quilômetros a sudoeste de Pequim, relatou a mídia.

Desde terça-feira, grandes áreas do norte e do centro da China têm sido afetadas por fortes precipitações que causaram inundações e danos materiais significativos.





A televisão estatal CCTV divulgou imagens da ponte destruída em Shangluo, com parte da estrutura caída no rio.

As operações de resgate continuavam na manhã de sábado, afirmou a agência Xinhua, que citando autoridades locais, informou que um total de cinco veículos caíram no rio.

Também na província de Shaanxi, as chuvas torrenciais causaram cinco mortes e deixaram oito desaparecidos na cidade de Baoji, com 3,2 milhões de habitantes, segundo um balanço divulgado na sexta-feira.

A China está enfrentando um verão de condições meteorológicas extremas. No norte, recordes locais de temperatura foram quebrados, enquanto o sul também foi afetado por fortes chuvas e inundações.

O aquecimento global, exacerbado pelas emissões de gases de efeito estufa geradas pelas atividades humanas, torna esses fenômenos mais frequentes e intensos, afirmam os cientistas.

Em maio, o desabamento de uma rodovia no sul da China após um episódio de chuvas torrenciais causou a morte de 48 pessoas.

Veja também

guerra na ucrânia Espanha prende três pessoas por ataques cibernéticos contra países que apoiam a Ucrânia