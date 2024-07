Incêndio em shopping na China deixa ao menos 6 mortos

A- A+

Ao menos seis pessoas morreram nesta quarta-feira (17) em um incêndio já extinto em um shopping no sudoeste da China, onde um número indeterminado de pessoas seguem "presas", informou a emissora estatal CCTV.

Cerca de outras 30 pessoas foram resgatadas do shopping situado em Zigong, cidade de 2,4 milhões de habitantes a 1.600 km da capital Pequim, na província de Sichuan.

"No momento há seis mortes. As equipes de resgate continuam as tarefas de busca e resgate", disse a CCTV.

O incêndio começou no início da noite no térreo do edifício de quatorze andares e "às 20h20 locais (9h20 no horário de Brasília) o fogo foi extinto", acrescentou.

Imagens divulgadas pela emissora mostram uma densa fumaça preta saindo do prédio, que fica em uma rua comercial da cidade.

Em outras imagens, fornecidas por um operador de drone à AFP, era possível ver caminhões de bombeiros e outros agentes dos serviços de emergência bloqueando a rodovia durante a noite, enquanto seguiam jogando água no edifício queimado.

Mais material compartilhado nas redes sociais, cuja veracidade a AFP não conseguiu verificar imediatamente, mostrava pedestres em frente a um edifício em chamas, que coincidia com o prédio mostrado pela televisão estatal.

O serviço de emergência pediu aos cidadãos que "não acreditem nem amplifiquem os rumores" sobre o incêndio.

Incêndios e outros acidentes fatais são comuns na China devido à aplicação às vezes negligente das regulamentações de segurança.

Em janeiro, pelo menos 39 pessoas morreram no incêndio de uma loja no centro do país. Segundo autoridades, o incêndio começou no sótão quando trabalhadores "violaram regras" durante uma obra.

O presidente chinês, Xi Jinping, pediu então que o drama servisse de lição para evitar novas tragédias.

Nesse mesmo mês, um incêndio em um edifício residencial deixou pelo menos 15 mortos e, cinco dias antes, treze crianças morreram quando o dormitório de um internato pegou fogo.

