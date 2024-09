A- A+

Tecnologia Descubra como identificar câmeras escondidas com a ajuda do seu celular Aplicativos, sensores e outras ferramentas presentes em alguns celulares, assim como algumas dicas técnicas, podem ajudar a dissipar o medo de estar sendo espionado por um pequeno dispositivo oculto

Descobrir câmeras ocultas é possível com a ajuda de um telefone celular, e as partes interessadas podem descobrir como fazer isso em poucas etapas, para que possam se sentir seguras em um determinado espaço.

Isso é importante para áreas como hotéis ou alojamentos, onde não se sabe quem pode ter passado pelo quarto antes e o que pode ter sido instalado naquele momento. Por outro lado, o mesmo vale para salas em locais de trabalho ou até mesmo a própria casa.

O telefone celular pode ser um valioso aliado para desmascarar esses dispositivos, que, devido ao seu tamanho reduzido, muitas vezes desafiam a lógica quanto ao local onde estão instalados. Isso leva ao paradoxo de que as pessoas precisam procurar em lugares onde menos esperam encontrar uma câmera.

Para fazer isso de forma mais eficiente, é importante aprender a detectar câmeras ocultas com o seu telefone celular.

Sensores

Há diferentes maneiras de detectar câmeras ocultas com o celular. Uma forma de fazê-lo sem baixar aplicativos é possível para aqueles dispositivos que possuem o sensor LiDAR (Detector de Luz e Medição) incorporado.

Esse sensor, presente em dispositivos como o iPhone 12, é uma tecnologia que permite determinar a distância de um objeto ou superfície, utilizando um feixe de luz pulsado ou laser de baixa potência.

Aplicados com a finalidade de encontrar câmeras ocultas, esses sensores combinam variáveis de distância, profundidade e intensidade com visão computacional e aprendizado de máquina, que podem encontrar esses dispositivos de vigilância onde eles escapam aos olhos do usuário.

O mesmo é possível com os sensores 3D ToF (Time of Flight), que emitem sinais de laser que podem detectar o reflexo da lente de possíveis câmeras ocultas.

Equipadas com essas ferramentas, as pessoas que procuram câmeras ocultas terão que ativar a câmera em seus telefones e escanear pacientemente e de forma abrangente o espaço em questão com as câmeras.

As diferentes variáveis dos sensores LiDAR e 3D ToF mostrarão a presença dos dispositivos espiões à sua própria maneira.

Redes Wi-Fi ou Bluetooth

Alguns modelos de câmeras usam conexão Wi-Fi ou Bluetooth para funcionar, por isso revisar os dispositivos próximos conectados a esse tipo de rede pode ajudar a detectá-los. Eles podem ser diferenciados de outros dispositivos porque têm um ícone de câmera ao lado. Caso apareça um assim, é possível que exista uma câmera oculta por perto.

Aplicativos

Existem alguns aplicativos que exploram as vulnerabilidades das câmeras ocultas para detectá-las com precisão. Um dos mais recomendados é o Fing, disponível para Android e iOS, que permite fazer uma varredura completa dos dispositivos conectados à própria rede Wi-Fi.

O botão "Atualizar", no canto superior direito do aplicativo, permite realizar essa vigilância em busca de câmeras ocultas. Antes disso, o Fing solicita a aceitação de permissões locais. Após essa etapa, a varredura do aplicativo permite ver a lista de dispositivos que estão próximos.

Se entre esses houver algum com o nome de um fabricante de câmeras ou listado como "câmera IP", então é hora de começar a procurá-la.

