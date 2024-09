A- A+

Saneamento Governo do Estado autoriza investimento de R$ 100 milhões para sistema de água e esgoto de Petrolina Do montante, R$ 40 milhões será direcionado para a construção de uma adutora no município

A governadora de Pernambuco Raquel Lyra assinou, neste sábado (28), autorização para licitar três obras que irão ampliar o abastecimento de água e tratamento de esgoto no município de Petrolina, totalizando R$ 100 milhões em investimentos para o fim.

As obras fazem parte de um plano de ações voltadas para a cidade, que visam garantir o abastecimento de água pelos próximos 15 anos na cidade. A realização das obras previstas no plano de ação é garantida pelo empréstimo internacional entre a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) e o New Development Bank (NDB).

Entre as licitações autorizadas estão a construção da Estação de Tratamento de Água - ETA São Francisco, com capacidade de 400 l/s, no valor de R$ 25 milhões; obra de reforço de abastecimento para os bairros Pedra Linda e João de Deus, no valor de R$ 400 mil e obra de recuperação estrutural do Reservatório Elevado da Estação de Tratamento de Água - ETA 1, no valor de R$ 4 milhões.

Durante a cerimônia de autorização, a governadora afirmou que o Governo do Estado tem trabalhado para promover a segurança hídrica da cidade.

“Nosso time tem trabalhado incansavelmente para que todo pernambucano e pernambucana possa ter acesso à água. Na Compesa, já temos garantidos R$ 5 bilhões para investimentos. É um recurso que há muito tempo a Compesa não vê, para poder garantir água tratada na casa das pessoas”, completou a governadora Raquel Lyra.

Adutora

Também foram anunciados R$ 40 milhões para a construção de uma adutora, que vai fazer com que a água saia da ETA e vá para a cidade; R$ 23 milhões em expansão de redes de abastecimento e de requalificação das adutoras internas; R$ 5 milhões para um reservatório; mais R$ 5 milhões para um projeto de requalificação da estrutura de esgotamento de Petrolina, e mais recursos para uma estação em Lagoa Grande, que vai atender o distrito de Izacolândia.

O presidente da Compesa, Alex Campos, destacou que as obras vão garantir o abastecimento contínuo em toda a cidade.

“Petrolina é uma cidade em constante expansão e a nossa meta, com a conclusão das obras, é dialogar com a Petrolina do presente e do futuro, assegurando a ampliação da produção e também do tratamento da água. As obras trazem segurança hídrica para o sistema, garantindo o abastecimento diário de água à população ao longo dos anos. São obras importantes também de expansão de esgotamento sanitário. A cidade ainda tem 20% da sua região não atendida por rede de esgoto e estamos avançando para dar velocidade a essa ampliação”, disse.

Em Petrolina, o Governo de Pernambuco, por meio da Compesa, está executando obras de expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário do bairro Padre Cícero, cujo objetivo é a melhoria da qualidade de vida para os moradores do bairro, que terão acesso a saneamento. A iniciativa, em execução na rua Papa Capim, prevê a implantação de quatro mil metros de rede coletora de esgoto e ramal condominial, em diâmetros de 100mm a 200mm. Com aporte de R$ 582 mil, a conclusão dos serviços está prevista para janeiro do próximo ano.

