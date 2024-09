A- A+

PREVISÃO Expectativa do Banco do Brasil é que sejam desembolsados R$ 2 bi com Plano Safra em Pernambuco Segundo o superintendente de varejo do banco no Estado, Henrique Dantas, que visitou a Folha de Pernambuco na sexta-feira (27), só nos três primeiros meses do programa serão desembolsados cerca de R$ 500 milhões

Leia também

• Banco do Brasil passa a permitir que cliente faça Pix com limite do cartão de crédito

• Banco Central divulga nesta terça (24) ata do Copom, que explica decisão de aumentar juros

O superintendente de Varejo do Banco do Brasil em Pernambuco, Henrique Freire Dantas, visitou a Folha de Pernambuco, na manhã desta sexta-feira (27), acompanhado do assessor de Comunicação da instituição, Ernani Macena. Eles foram recebidos pelo diretor Executivo do jornal, Paulo Pugliesi; pelo diretor Operacional, José Américo Góis; pela gerente de Mercado, Tânia Campos; e pela editora-chefe, Leusa Santos. Antes da visita, Henrique Dantas, concedeu uma entrevista Conexão Notícias, da Rádio Folha FM 96,7, comandado pelo jornalista Jota Batista.

Plano Safra

Durante a entrevista, Dantas disse que para o Plano Safra 2024/2025, já considerado o maior da história, a expectativa do Banco do Brasil em Pernambuco é que sejam desembolsados R$ 2 bilhões - o que representa um crescimento de mais de 50% em relação ao ano passado.

No Plano Safra anterior, a operações no Estado somaram R$ 1,3 bilhão, que já havia sido um desembolso recorde de aplicação de recursos pelo Banco do Brasil. Ainda de acordo com Dantas, de julho a setembro – os três primeiros meses do Plano Safra –, o BB deve fechar perto de R$ 500 milhões investidos com o programa.

Pronampe

Quanto ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), linha de crédito destinada às pessoas jurídicas (PJ) - criado pelo Governo Federal, em 2020, para fornecer suporte financeiro durante a pandemia já alcançou o volume de R$ 1,3 bilhão desembolsados em Pernambuco.

“Ao mesmo tempo que temos um trabalho expressivo de fazer chegar o crédito ao micro e pequeno empresário, a gente percebe, do outro lado, que isso pode estar influenciando diretamente na redução dos níveis de desemprego. As ações do Banco do Brasil impactam de forma significativa o desenvolvimento dos municípios e a geração de emprego e renda”, complementou.

Desenrola

O Banco do Brasil é, segundo Dantas, um dos principais operadores do Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas do Governo Federal para pessoas físicas e jurídicas com nomes negativados. “Com o Desenrola Pequenos Negócios (para pessoas jurídicas), lançado em abril deste ano, a gente já teve uma regularização, no Banco do Brasil, de mais de R$ 1,5 bilhão em dívidas. São cerca de 30 mil empresas – um terço delas microempreendedores individuais – que já foram beneficiadas com algum tipo de condição especial para renegociação”, contabilizou.

Mulheres

De acordo com Dantas, o BB possui plataformas específicas de orientação às mulheres empresárias. “É uma estratégia que o banco vem adotando, e a gente vem percebendo que, cada vez mais, é possível impulsionar linhas de crédito específicas para mulheres que estão nas atividades empresariais, assim como no agro, e isso potencializa o negócio e a independência financeira dessas líderes de seus lares que são empresárias/empreendedoras”, frisou.

Jovens

O Banco do Brasil também tem desenvolvido ações para ampliar a carteira de clientes no âmbito do público jovem. Além do tradicional patrocínio do vôlei, a instituição financeira tem criado eventos esportivos como skate e surf, com a participação de jovens atletas, que se comunicam com esse público para poder atrair a marca.

“A agência da Avenida Rio Branco, que já tem uma remodelagem, é uma nova forma de a gente criar agência. Alguns estudos. que fizemos como consultoria, demonstraram que ter agência física ainda é relevante para o cliente. O que estamos fazendo é esse processo de modernização das nossas agências para trazer uma interface melhor para o público jovem, e algumas ações especificas com universidades para poder fomentar essa atuação”, afirmou.

Sustentabilidade

Dantas também afirmou que BB, ano após ano, tem sido eleito como o banco mais sustentável do mundo. “Se não me engano, já é o quinto ano seguido que a gente ganha esse prêmio, porque quase um terço da nossa carteira é classificada como sustentável. Uma carteira de cerca de R$ 1 trilhão aplicado e quase um terço, que dá R$ 350 bilhões, é sustentável porque temos um volume representativo de agricultura familiar, aplicamos de forma muito expressiva recursos para linhas direcionadas à sustentabilidade e temos financiamento para empresas do segmento”, pontuou.

Veja também

LOTERIA Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 32 milhões