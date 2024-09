A- A+

Economia Pernambuco registra aumento no fluxo turístico internacional em 2024 Portugal, Uruguai e Argentina lideram a emissão de visitantes para Pernambuco

De janeiro a agosto deste ano, Pernambuco recebeu 35.775 passageiros naturais de outros países. Os dados foram divulgados pela Secretaria Estadual de Turismo e Lazer de Pernambuco (Setur-PE) na última sexta-feira (27).

O levantamento foi realizado pelo Setor de Estudos e Pesquisas (SEP) da Setur-PE e pela Empetur, com base em informações coletadas pela Polícia Federal. De acordo com os dados, Pernambuco ainda registrou um total de 164.228 viajantes brasileiros que entraram e saíram do Estado em voos internacionais.

Os principais emissores de turistas para Pernambuco são Portugal (27,04%), Uruguai (18,84%) e Argentina (17,75%). O Uruguai, em particular, consolidou-se como um importante emissor, com 6.739 atendimentos registrados.

“O aumento no número de visitantes reflete o sucesso das ações estratégicas de promoção turística que temos implementado em parceria com diferentes setores do trade turístico", afirmou Paulo Nery, secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco.

Veja também

PRODUÇÃO CNA: Valor Bruto da produção agropecuária deve recuar 3,2% neste ano, para R$ 1,2 trilhão