nordeste Avanço da maré em Natal: rede hoteleira e fala em risco para "toda a estrutura do turismo" Prefeitura decretou estado de emergência na sexta-feira por conta do aumento do processo erosivo do Morro do Careca, principal cartão-postal da capital do Rio Grande do Norte

Diante do avanço do mar em Ponta Negra, que destruiu dissipadores de drenagens em área turística de Natal (RN), a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Rio Grande do Norte (ABIH-RN) vê uma "corrida contra o tempo" para evitar o agravamento de danos na região. O posicionamento ocorre após a prefeitura local decretar estado de emergência, na última sexta-feira, por conta do aumento do processo erosivo do Morro do Careca, principal cartão-postal da capital potiguar.

— O avanço da maré em Ponta Negra e na Via Costeira nos últimos dias tem causado grandes prejuízos aos nossos hotéis e estabelecimentos turísticos. Essa situação extrema que estamos enfrentando não é apenas preocupante para os empresários, mas coloca em risco toda a estrutura do turismo em Natal, que é um dos nossos principais motores econômicos do estado — ressalta Abdon Gosson, presidente da ABIH-RN.





Gosson destaca ainda que a situação, intensificada desde a quarta-feira passada, "mostra o quanto é urgente tomarmos medidas preventivas e emergenciais para proteger os equipamentos e garantir a continuidade das operações dos hotéis".

O presidente da ABIH-RN diz que a organização conta com o apoio da prefeitura em uma reunião para "buscar alternativas viáveis, que possam proteger a Via Costeira e os hotéis que tanto são atrativos para a geração de empregos e o desenvolvimento do turismo no estado".

— Sabemos que esse tipo de problema não se resolve da noite para o dia, mas é fundamental que os primeiros passos sejam dados com urgência — destaca.

A prefeitura de Natal afirma que o decreto de estado de emergência visa tomar medidas para frear o avanço do mar sobre as estruturas urbanas e na orla. O objetivo é de que isso ocorra até que a obra da engorda da praia de Ponta Negra, que completou duas semanas parada, seja finalizada.

O município aponta a ocorrência do desabamento dos dissipadores de drenagens, que haviam sido recém-instalados pela prefeitura, e dos muros de contenção da maré na altura dos Hotéis Rifóles e El Aram. O Hotel Vila do Mar também foi impactado.

O governo também constatou que o processo erosivo no Morro do Careca formou voçorocas, que são desgastes provocados pela eroção, o que gera risco de desabamentos em locais com ampla circulação populacional.

