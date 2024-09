A- A+

TAPEÇARIA 15ª Feira do Tapete e Artesanato movimenta economia do turismo em Lagoa do Carro Evento acontece de 26 a 29 deste mês, com exposição e venda de tapetes produzidos por 200 mulheres, da Associação das Tapeceiras de Lagoa do Carro, na Zona da Mata Norte de Pernambuco

Reconhecido como o maior produtor de tapetes do Nordeste, o município de Lagoa do Carro, na Zona da Mata Pernambucana, realiza a 15ª edição da Feira do Tapete e Artesanato (Fetalc), de 26 à 29 de setembro, na Praça Manoel Barbosa, no centro da cidade.

O evento, realizado pela Associação de Tapeceiras (ASTALC), integra o calendário turístico municipal e do Estado. Esta é a única feira do gênero na região com esta quantidade e qualidade artesanal. Haverá também uma vasta programação cultural e oficinas.

Com 35 anos de existência, a Associação das Tapeceiras de Lagoa do Carro realiza o evento há 15 anos e contará essa edição com mais de 200 artesãos de Lagoa do Carro e de outras regiões de Pernambuco. A arte da tapeçaria chegou ao município através da artesã Terezinha Lira, em 1975.

Tapetes de Lagoa do Carro/ Foto: Andrison Freire

Situado a 60 Km do Recife, Lagoa do Carro é reconhecida nacionalmente com o título de “Terra do tapete” e “Capital da tapeçaria” no Nordeste. Mais de mil artesãs trabalham na tapeçaria, seja através da Associação, em seus lares ou em fábricas da região. Hoje a tapeçaria movimenta mais de R$ 150 mil reais ao ano.

Durante a 15ª Feira do Tapete e Artesanato as Salas de Oficinas terão como homenageadas a Tapeceira Marli Ribeiro e a Tapeceira Marisete, como mestras da Sala Oficina de Artesanato, uma forma de agradecê-las por toda dedicação à identidade local - a tapeçaria.

A produção artesanal, entretanto, sofre com a desvalorização, por falta de investimento o oder público, segundo argumenta Risolange Rodrigues- Presidente da Associação de Tapeceiras e Secretária de Turismo de Lagoa do Carro.

“Uma dificuldade é a continuidade dessa arte. Muitas filhas de tapeceiras não querem mais continuar este legado, desestimuladas pelas próprias mães tapeceiras, porque falta incentivo. Enquanto município estamos trabalhando o saber fazer através de parceria entre Prefeitura e ASTALC."

Isabel Gonçalves, a precursora da fundação da ASTALC, explica o que provoca esse desenteresse

"As mulheres conquistaram o empoderamento, mas ainda têm artesãs que trabalham para atravessadores pela falta de comercialização. Mas a FETALC segue no desafio de continuar construindo em Lagoa do Carro um pólo sustentável de promoção do Artesanato, de Cultura Popular e Turismo Criativo na Mata Norte"

Além da comercialização de produtos, a FETALC também oferece gratuitamente ao público oficinas de artesanato nas modalidades: Tenerife, Tricô, Tapeçaria, Cestaria, Macramê, Crochê, Reciclado, flores, Escultura em talha de madeira, Fibras naturais e Biojoias.

As oficinas acontecerão durante os dias da feira, sempre das 15h às 19h, dentro da Feira, localizado na Praça Manoel Barbosa. As turmas têm capacidade para 15 alunos em cada oficina.

As inscrições devem ser feitas antecipadamente através do e-mail [email protected]. Caso haja vagas, os interessados também podem fazer a inscrição nos dias do evento, na Sala coordenação da feira.

PROGRAMAÇÃO - ESPAÇO LITERÁRIO 27/09

OFICINA / LOCAL / FACILITADORES:

De 16h às 17h30h Encontro Literário/Sarau, Recital, Roda de diálogo, Troca e venda de livros Local: PALCO TEATRO SESC Escritoras: Daianny Andrade, Shirlaine Santos, Evaristo Bernardo e Tatiane Nascimento, Clube Literário Baobá.

De 18h às 22h Troca e venda de livros/ Local: Estande dentro Feira de Artesanato Facilitadoras: Daianny Andrade, Shirlaine Santos e Tatiane Nascimento

28/09

OFICINA / LOCAL / FACILITADORES:

De 16h às 17h Oficina de Escrita Criativa Local: Sala de Oficina Tapeçaria Marli Ribeiro Facilitadoras: Shirlaine Santos e Tatiane Nascimento

De 18h às 22h Recital, Troca e venda de livros Local: Estande dentro Feira de Artesanato Facilitadoras: Daianny Andrade, Shirlaine Santos e Tatiane Nascimento

PROGRAMAÇÃO CULTURA POPULAR

PALCO TEATRO SESC

26/09

19h30 - Grupo Tupã

20h30 - Forró na Guela

PALCO TEATRO SESC

27/09

16h - Encontro Literário/Sarau - Escritoras Locais, UCEA, Evaristo Berardo, Alunos da rede pública.

17h - Grupo de Chorinho Infantil

19h - Escola de Música Encantos da Lagoa

19h30 - Mamulengo Nova Geração

PALCO TEATRO SESC

28/09

16h - Concurso Tapeçaria (O tapete mais original e a Tapeceira mais rápida)

17h Grupo de Pífano Mestre Vitalino

18h30 - Caboclinho Sete Flechas

19h30 - Som da Mata

ESPAÇO CRIANÇADA

DIA 26/09

OFICINA / LOCAL / OFICINEIROS(AS):

De 19h às 22h Atividade Circense Local: Praça Manoel Barbosa Oficineiro(a): Josenildo Soares.

DIA 27/09

OFICINA / LOCAL / OFICINEIROS(AS):

De 15h às 17h Contação de História, Oficina de Tapeçaria com Tear e Recreação Local: Praça Manoel Barbosa Oficineiro(a): Fernanda Lima

19h às 21h Oficina de Brinquedo Sustentável e Atividade Circense Local: Praça Manoel Barbosa Oficineiro(a): Josenildo Soares

DIA 28/09

OFICINA / LOCAL / OFICINEIROS(AS):

De 15h às 17h Contação de história, Oficina de tapeçaria com Tear e Recreação Local: Praça Manoel Barbosa Oficineiro(a): Fernanda Lima

De 19h às 21h Oficina de Brinquedo Sustentável e Atividade Circense Local: Praça Manoel Barbosa Oficineiro(a): Josenildo Soares.

SERVIÇO -

15ª edição da Feira do Tapete e Artesanato em Lagoa do Carro

Data e horário: 26, 27, 28 e 29 de setembro de 2024, com abertura oficial no dia 26/09, às 19h;

27/09 e 28/09, das 15h às 22h;

29/09, das 9h às 15h.

Onde: Praça Manoel Barbosa, em Lagoa do Carro- Zona da Mata Norte - PE

Veja também

MUSEU Exposição traz peças inéditas ao Museu Histórico de Igarassu