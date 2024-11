A- A+

Saúde Dezembro vermelho: ato político-cultural no Recife marca dia mundial de enfrentamento à Aids Ato acontecerá na Praça do Arsenal, no bairro do Recife Antigo, no próximo domingo (01)

O mês de dezembro é nacionalmente conhecido por ser um período de combate e de visibilidade da infecção do vírus do HIV. Com a campanha Dezembro Vermelho, a ONG Gestos preparou um ato político-cultural no domingo (1º), na Praça do Arsenal, no bairro do Recife Antigo, em pleno Dia Mundial de Combate à Aids.

No Brasil, quase 11 mil pessoas morreram em decorrência do avanço da infecção pelo HIV em 2022, segundo o boletim mais recente do Ministério da Saúde, publicado no ano passado. No Nordeste, Pernambuco foi o segundo estado com mais óbitos naquele ano (515), atrás apenas da Bahia (604). Em 2023, foram notificados 20.237 casos de HIV no país.



Para marcar o mês, a organização, que atua há 31 anos no fortalecimento dos direitos humanos, preparou um evento de encerramento dos projetos do grupo de ativismo jovem da instituição, nesta sexta-feira (29) no Club Metrópole. No domingo (01), será conduzido um ato político-cultural com Som na Rural, na Praça do Arsenal, no Recife Antigo.

Além disso, a Gestos participa do “Seminário Estadual de HIV e Aids em PE: superar a discriminação e garantir direito”, na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), na terça dia 3 e do “V Simpósio Multidisciplinar em HIV/AIDS de Caruaru”, na quarta dia 11. Entre os dias 16 e 18, a instituição desembarca em Brasília para o Fórum Nacional do Índice de Estigma.

Agenda

01/12

Evento político-cultural - Som na Rural com DJ Punny

Horário: 16h - 19h

Local: Praça do Arsenal



03/12

Seminário Estadual de HIV e AIDS em PE: superar a discriminação e garantir direitos

Horário: 13h - 18h



Local: Alepe (auditório Ênio Guerra)





06/12

Bazar Solidário

Horário: 17h - 21h

Local: Na Gestos (Rua dos Médicis, 68 - Boa Vista)

