Donald Trump Jr. chega à Groenlândia

O filho mais velho de Donald Trump chegou à Groenlândia para uma visita privada, duas semanas após o presidente eleito dos Estados Unidos fazer referência à soberania deste território autônomo pertencente à Dinamarca.

Pouco antes do Natal, o magnata republicano declarou que, "pelo bem da segurança nacional e da liberdade em todo o mundo, os Estados Unidos acreditam que a propriedade e o controle da Groenlândia são uma necessidade absoluta".

O avião com a marca "Trump" que levava Donald Trump Jr., aterrissou pouco antes das 13h00 GMT (10h em Brasília) no aeroporto de Nuuk.

Questionado pela televisão e pela rádio pública KNR da Groenlândia, ao sair do avião, o filho do presidente eleito disse que estava lá como "turista" e que não tinha nenhuma entrevista oficial planejada.

A imprensa local afirma que ele só ficará na ilha por algumas horas.

"A Groenlândia pertence aos groenlandeses", disse a primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen nesta terça-feira (7), em resposta à sugestão de Trump de anexar o território aos Estados Unidos.

"Como disse o chefe do governo local, Mute Egede, a Groenlândia não está à venda", corroborou Frederiksen em entrevista à TV2. "Os Estados Unidos são nosso aliado mais próximo", enfatizou, reiterando a posição da Dinamarca sobre a soberania da Groenlândia.

Na noite de segunda-feira, o magnata publicou em sua rede social Truth Social que seu filho "Don Jr. e vários representantes viajarão para lá [Groenlândia] para visitar algumas das áreas e paisagens mais magníficas".

A visita de Donald Trump Jr. é de caráter privado e nenhum detalhe sobre a viagem foi divulgado, informou o diplomata da Groenlândia Mininnguaq Kleist à emissora pública dinamarquesa DR.

Segundo Kleist, o filho mais velho de Trump não planeja se reunir com autoridades da ilha durante sua estadia.

Egede deveria se reunir em Copenhague com o rei da Dinamarca, Frederik X, mas o encontro foi adiado por questões de agenda, conforme noticiado pela imprensa local.

Em seu discurso de Natal, Egede afirmou que seu país precisa "dar um passo à frente" e definir seu futuro "especialmente no que diz respeito aos nossos parceiros comerciais e às pessoas com quem devemos trabalhar mais de perto".

"Nossa cooperação com outros países e nossas relações comerciais não podem continuar sendo realizadas apenas por meio da Dinamarca", insistiu.

A Groenlândia é um território autônomo, mas faz parte do Reino da Dinamarca.

Com 57.000 habitantes distribuídos no território de 2,2 milhões de quilômetros quadrados, a menor densidade populacional do mundo, esta gigantesca ilha está geograficamente mais próxima das Américas do que da Europa.

