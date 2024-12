A- A+

Saúde Dor no estômago: as 3 causas principais do incômodo e como tratá-las Apesar de ser comum e com sinais temporários, o desconforto pode ser sinal de uma doença mais grave

A epigastralgia, como é chamada esse tipo de dor abdominal na boca do estômago, é caracterizada por aparecer no centro da parte superior do abdômen, abaixo das costelas, às vezes pode se estender para os lados, costas e tórax É comum pelos sintomas que surgem, a maioria são temporários ou de fácil resolução, mas também podem ser um sinal de doenças potencialmente graves.

Apesar da frequência, é recomendado que se a dor for intensa e não diminuir, o melhor é consultar um médico. Existem muitas causas possíveis de dor na boca do estômago, desde indigestão devido a comida até úlceras. O tratamento que deverá ser dado dependerá disso.

Entre os principais problemas estão:

Gastrite

A gastrite é a inflamação da mucosa interna do estômago, causada por infecção, estresse, lesão, uso de anti-inflamatórios não esteroidais, álcool e distúrbios do sistema imunológico. Quando os sintomas da gastrite aparecem, eles incluem dor ou desconforto abdominal e, às vezes, náuseas ou vômitos.

Esofagite

As condições esofágicas que mais ocorrem nos pacientes geralmente são a doença do refluxo gastroesofágico, que consiste na presença de sintomas como sensação de queimação atrás do esterno, feridas e gosto amargo na boca como resultado do fluxo retrógrado do conteúdo gástrico.

Essa condição pode ocorrer devido ao consumo de comprimidos, que causam danos ao revestimento interno ou à mucosa causados pelo contato prolongado com alguns medicamentos como os anti-inflamatórios não esteroides. Isso pode causar dor no peito ou dificuldade para engolir.

Também pode ocorrer devido a uma hérnia de hiato, que é uma alteração anatômica na posição da junção entre o esôfago e o estômago. Nessa condição, uma parte do estômago desliza para dentro do tórax através de uma abertura no diafragma.

Indigestão

A indigestão é um problema comum que causa gases, inchaço e dor de estômago.

A dispepsia, como é conhecida, é uma sensação de desconforto na parte superior do abdômen ou na barriga.

Pode causar calor ou queimação entre o umbigo e a parte inferior do esterno, além de plenitude, náusea ou distensão abdominal, de acordo com o Medline Plus.

