Você lava todo o corpo ao tomar banho? Médico aponta 4 áreas frequentemente esquecidas; saiba quais

Você lava todas as partes do corpo ao tomar banho? Um médico, clínico geral e consultor sênior da The Independent Pharmacy diz que não e que há quatro áreas que as pessoas se esquecem de higienizar constantemente.

Segundo Donald Grant esses lugares são: umbigo, pés, língua e atrás da orelha. "Não lavar essas áreas pode aumentar os riscos de certas condições de saúde e doenças. É importante cuidar dessas partes do corpo e garantir que cada seção seja lavada para reduzir o risco de bactérias prejudicarem o bem-estar", afirma.

Segundo o médico, não lavar os pés, por exemplo, pode causar um odor forte devido ao acúmulo de bactérias e células mortas da pele. Também aumenta o risco de desenvolver infecções bacterianas e fúngicas, causando coceira e descamação da pele.

Assim como as línguas não escovadas podem causar mau hálito e candidíase oral.

"Se não for lavada corretamente, uma língua suja pode até afetar a qualidade do paladar e aumentar a probabilidade de desenvolver doenças gengivais. Da mesma forma, umbigos não lavados também podem exalar um odor desagradável, o ambiente quente e úmido também pode causar infecções bacterianas ou fúngicas.cEsquecer de lavar atrás das orelhas pode causar acúmulo de suor, bactérias e resíduos, como células mortas da pele”, diz.

Para garantir uma higienização correta, o médico recomenda, para os pés, esfregá-los com sabonete ou gel de banho e secá-los completamente antes de calçar meias ou sapatos. "Hidratar os pés também pode proteger contra rachaduras na pele”, diz.

Para a língua, o médico recomenda utilizar um raspador de língua para remover resíduos e bactérias nocivas. "Isso deve ser feito diariamente ao escovar os dentes”. Além disso, também é recomendado o uso de um enxaguante bucal.

No caso dos umbigos, Grant diz que eles podem e devem ser limpos com água e sabão, antes de enxaguar a área e secar bem. E, para finalizar, as orelhas, devem ser limpas diariamente com sabonete facial e precisam ser secas de forma completa.

