Dormir "como um astronauta" pode ajudar a combater a insônia; entenda a posição

Uma posição de dormir pensada para astronautas é a nova aposta para combater a insônia. A técnica, chamada "gravidade zero", foi projetada pela NASA para ajudar os astronautas a dormirem em um ambiente de extrema de pressão.

Mas aqui na Terra, a posição também pode ajudar as pessoas a dormir, segundo alguns especialistas.



O médico britânico Tim Mercer, que tem especialização em Terapia Comportamental Cognitiva pela Universidade de Oxford, diz que essa ferramenta pode ser o segredo para banir a insônia e obter um descanso mais duradouro.

A técnica consiste em deitar de costas e elevar a cabeça e as pernas um pouco acima do nível do coração. A cabeça fica levantada ligeiramente, com os joelhos e cotovelos um pouquinho dobrados.

De acordo com Mercer, levantar a cabeça permite que as vias aéreas se abram e absorvam mais oxigênio durante o sono, o que também beneficiaria pessoas com problemas respiratórios, mesmo que um simples resfriado, ou aquelas que sofrem com refluxo.

A posição de dormir da NASA também ajuda a melhorar a circulação sanguínea, já que em pé ou sentado, as veias das pernas precisam trabalhar contra a gravidade para mover o sangue de volta ao coração. Elevar as pernas permite que o sangue circule facilmente porque o corpo está trabalhando com a gravidade, em vez de contra ela.

Além disso, a posição tira a pressão dos músculos e articulações, induzindo sentimentos relaxantes de ausência de peso, o que melhora a qualidade e a quantidade do sono e reduz quaisquer sensações dolorosas.

Especialistas argumentam que esses fatores fazem com que você tenha menos vontade de mudar de posição enquanto dorme.

O sono em gravidade zero visa aliviar o estresse em todo o corpo. Seja com uma cama ajustável ou travesseiros extras, você pode conseguir isso elevando seus pés e cabeça acima do coração

