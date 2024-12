A- A+

PREVENÇÃO É uma boa ideia limpar a lata do refrigerante antes de beber? Experimento diz que sim; entenda Beber diretamente de latas sujas pode facilitar a entrada de bactérias e outros microrganismos no organismo

Um gesto tão simples como limpar latas de refrigerante ou cerveja antes de beber pode dividir opiniões. Enquanto algumas pessoas preferem beber diretamente, outras optam por remover qualquer possível sujeira. Um experimento revelou dados que podem mudar a percepção desse hábito diário.

Um usuário do TikTok viralizou ao compartilhar uma análise feita por um pesquisador, que testou quatro formas diferentes de limpar latas.



Para a realização do estudo foram selecionadas quatro latas. A primeira foi deixada suja, a segunda foi esfregada com roupas, a terceira foi enxugada com guardanapo e a quarta foi desinfetada com álcool.

Posteriormente, foram retiradas amostras de cada lata e colocadas em placas de Petri para observação do crescimento dos microrganismos.

“E isso testa algo que todos nós já fizemos em algum momento, abrir uma lata diretamente e beber. E o resultado pode te deixar de boca aberta”, mencionou o usuário em sua publicação.

Depois de incubar as placas durante 24 horas, os resultados foram surpreendentes. Latas que não foram limpas ou esfregadas com roupas apresentaram crescimento significativo de bactérias e fungos. Por outro lado, aqueles que foram limpos com guardanapos ou álcool não apresentaram sinais de contaminação.

“Portanto, lembre-se de que limpar pode protegê-lo de algo muito mais desagradável”, enfatizou.

Opiniões divididas e recomendações de especialistas

O experimento logo gerou debate nas redes sociais. Alguns usuários compartilharam seus próprios métodos de limpeza , enquanto outros estavam céticos.

“Lavo todas as latas com água e sabão antes de abri-las”, comentou uma pessoa, enquanto outro usuário brincou: “Coloco cachaça, então desinfeto com álcool”.

Consumir diretamente da lata sem limpá-la pode expor a pessoa a microrganismos que, embora em pequenas quantidades, podem causar problemas estomacais ou infecções. Este risco aumenta em indivíduos com sistema imunológico comprometido.

Por isso, os especialistas recomendam lavar as latas com água e sabão antes de abri-las. Esse simples hábito pode reduzir significativamente a presença de contaminantes na superfície, garantindo um consumo mais seguro.

