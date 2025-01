"É uma piada?": Biden responde sobre mérito de Trump em acordo de cessar-fogo em Gaza

A- A+

Após 15 meses de conflito, Israel e Hamas concordaram nesta quarta-feira com os termos de um cessar-fogo e a libertação de reféns na Faixa de Gaza, confirmou o presidente dos EUA, Joe Biden. Ao ser questionado, no fim de seu pronunciamento, se o mérito pelo acordo seria dele ou do presidente eleito Donald Trump, Biden respondeu: "É uma piada?", e logo depois deixou o púlpito.

Citando sua proposta de cessar-fogo apresentada em maio, e que é similar aos termos atuais, o presidente americano afirmou que o pacto é resultado “não apenas da extrema pressão sobre o Hamas e da mudança na equação regional após o cessar-fogo no Líbano e o enfraquecimento do Irã, mas também da diplomacia americana”. Também afirmou que trabalhou nas negociações como uma só equipe com seu sucessor.





Trump, por sua vez, antecipou o acordo em sua rede Truth Social nesta quarta-feira, a menos de uma semana de seu retorno à Casa Branca. Ele havia ameaçado consequências severas se Israel e o Hamas não chegassem a um consenso antes de sua posse, no próximo dia 20, retorno ao poder creditado por alguns funcionários americanos como fator para avançar as negociações.

"Este acordo de cessar-fogo ÉPICO só poderia ter acontecido como resultado da nossa vitória histórica em novembro, pois sinalizou para o mundo inteiro que minha administração buscaria a paz e negociaria acordos para garantir a segurança de todos os americanos e nossos aliados. Estou emocionado que os reféns americanos e israelenses retornarão para casa para se reunirem com suas famílias e entes queridos", escreveu o presidente eleito. "Conseguimos tanto sem nem estar na Casa Branca. Imagine todas as coisas maravilhosas que acontecerão quando eu retornar".

Na primeira fase do cessar-fogo, as forças israelenses vão recuar para o leste, longe de áreas populosas. Ao menos 33 reféns seriam soltos ao longo dos 42 dias, com cerca de 1.000 prisioneiros palestinos libertados em troca. Os primeiros reféns libertados seriam mulheres, homens idosos e doentes.

A guerra em Gaza entre Israel e Hamas eclodiu após o ataque lançado por radicais islâmicos liderados pelo grupo no sul israelense em 7 de outubro de 2023, que deixou quase 1,2 mil mortos, com 251 pessoas sendo feitas reféns. Deste total, 157 foram soltas em uma trégua em novembro de 2023 ou resgatadas em operações militares; das 94 remanescentes, acredita-se que 60 ainda estejam vivas. Desde o início do conflito, mais de 46,7 mil palestinos foram mortos, a maioria mulheres, menores e idosos, segundo o Ministério de Saúde de Gaza, território controlado pelo Hamas desde 2007.

